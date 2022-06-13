Jovem é morto a tiros enquanto conversava com amigos em Colatina

Um jovem de 18 anos foi assassinado na noite de domingo (12), quando estava na rua conversando com amigos no bairro Bela Vista, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. A vítima foi identificada como Schellder de Souza Domingos. Segundo informações da Polícia Militar, dois homens chegaram a pé e um deles atirou várias vezes na direção do jovem.
Segundo testemunhas, em relato para a polícia, o jovem estava próximo a um bar. Os homens, desconhecidos, usando capuz e roupas pretas, surgiram. A vítima foi atingida no rosto, na boca e na cabeça. Schellder deu entrada no Hospital Silvio Avidos, mas já em estado muito grave. A morte dele foi confirmada pela PM. A polícia realizou buscas, mas não encontrou os autores dos disparos.
O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL
A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.
A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.