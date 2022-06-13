Jovem é morto a tiros enquanto conversava com amigos em Colatina

Segundo testemunhas, em relato para a polícia, o jovem estava próximo a um bar. Os homens, desconhecidos, usando capuz e roupas pretas, surgiram. A vítima foi atingida no rosto, na boca e na cabeça. Schellder deu entrada no Hospital Silvio Avidos, mas já em estado muito grave. A morte dele foi confirmada pela PM. A polícia realizou buscas, mas não encontrou os autores dos disparos.