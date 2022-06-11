Bandidos rendem família em Colatina e roubam mais de R$ 50 mil

Uma família viveu momentos de terror na noite de sexta-feira (10), em Córrego Poção, zona rural de Colatina, na região Noroeste do Espírito Santo. Bandidos encapuzados invadiram a casa onde as vítimas moram e roubaram mais de R$ 50 mil e pertences pessoais, além de mantê-las amarradas no banheiro durante toda a ação.
Segundo boletim da Polícia Militar, uma mulher de 31 anos, um homem de 51 anos e uma criança de 6 anos estavam na residência quando os criminosos armados entraram. No documento não consta quantos criminosos participaram da ação. Ao todo, eles roubaram R$ 8 mil reais em dinheiro, um cheque de R$45 mil, uma bolsa, uma espingarda de pressão e dois celulares.
Enquanto os bandidos ainda estavam dentro da residência, uma das vítimas conseguiu mandar mensagem para um militar da Força Tática, que estava de folga e acionou a equipe de serviço. Ao chegarem perto da residência, os policiais foram recebidos a tiros, e os assaltantes fugiram para uma área de matagal.
No local, a PM encontrou a espingarda de pressão roubada, duas espingardas e um revólver calibre 22, além de munições, mas os criminosos não foram localizados.
A reportagem demandou a Polícia Civil para saber mais detalhes sobre a investigação. Se houver retorno, o texto será atualizado.