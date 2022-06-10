Motorista que arrastou ciclista em Vila Velha "teve apagão", diz defesa

Advogado do motorista que atropelou e arrastou um ciclista em Vila Velha , Maicon Fernandes Ferreira disse que seu cliente teve um "apagão" no último domingo (5) e não viu a vítima — o autônomo Sidney Antônio Miguel, de 43 anos, que ficou três dias internados e precisará fazer uma cirurgia devido ao acidente.

Em entrevista exclusiva para A Gazeta nesta sexta-feira (10), a defesa afirmou que o condutor não havia dormido na noite anterior e que "só voltou a si no momento da batida", após colidir com o carro preto. A partir de então, segundo o advogado, ele teria sido alvo de diversos xingamentos e se machucado ao bater em um poste, pouco à frente.

"Ele ficou nervoso, com medo de represália, bateu em um poste e machucou a cabeça. Uma pessoa que estava no local o socorreu e o levou para o hospital. Ele não fugiu" Maicon Fernandes Ferreira - Advogado do motorista suspeito

De acordo com o advogado, o cliente foi atendido no Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria e chegou a fazer um exame de lesão corporal, após se apresentar à Polícia Civil na última quinta-feira (9) — depois de ser identificado e procurado na própria residência pela corporação.

"Ele não se apresentou no próprio domingo ou na segunda-feira porque eu não estava no Estado para acompanhá-lo. Foi orientação minha", explicou Maicon. Segundo ele, o motorista foi liberado porque o delegado entendeu que não houve crime — versão que ainda não foi confirmada pela Polícia Civil.

"As imagens são fortes, mas se for entender a situação não teve qualquer dolo" Maicon Fernandes Ferreira - Advogado do motorista suspeito

Segundo o advogado, o cliente trabalha como motorista de carro por aplicativo, tem 30 anos e toma remédio controlado. "É um problema pessoal que prefiro não comentar. Não há provas também de que o medicamento tenha influenciado de alguma forma no 'apagão' que ele teve", contou.

Na tentativa de amenizar a situação, Maicon Fernandes Ferreira comentou que está em contato com o ciclista, colaborando com ele. "Já demos ajuda financeira para os primeiros remédios e para a gasolina necessária para levá-lo à cirurgia e enviamos a bicicleta dele para o conserto", disse.

"PENSEI QUE FOSSE MORRER": A SITUAÇÃO DO CICLISTA

O autônomo Sidney Antônio Miguel foi atropelado e arrastado quando estava indo para a casa da prima, em Vila Velha. Ainda caído no chão, ele recebeu a ajuda de pessoas que estavam no local e foi levado de ambulância para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória

"Quando vi, eu estava embaixo do carro, sendo arrastado. Eu pensei que ia morrer e que ele ia passar por cima de mim" Sidney Antônio Miguel - Autônomo

Devido ao acidente, ele precisou ficar internado três dias e passará por uma cirurgia no próximo domingo (12) por causa do tornozelo esquerdo quebrado. "Também machuquei a costela, as costas, os ombros e os braços. Minha perna direita também está inchada", detalhou.

Sidney Antônio Miguel, de 43 anos, foi atropelado no último domingo (5), em Aribiri, Vila Velha Crédito: Ronaldo Rodrigues

Até sofrer o atropelamento, ele trabalhava em um mercado, de onde tirava o sustento para viver e pagar o aluguel da casa em que mora. "Eu parado não consigo pagar nada. Eu sempre andei de bicicleta, porque não tinha dinheiro para comprar a passagem do ônibus", comentou Sidney.

"Foi um baita susto. Penso no atropelamento toda vez que estou na cama. Já acordo assustado e não estou conseguindo dormir direito" Sidney Antônio Miguel - Autônomo

Em entrevista nesta sexta-feira (10), o autônomo confirmou que recebeu uma ajuda financeira do advogado do motorista que o atropelou. "Ele me passou um dinheiro para comprar os remédios, mas é insuficiente. Estou com sequelas e sem trabalhar. Só quero justiça", concluiu o autônomo.

CICLISTA ATROPELADO E ARRASTADO: RELEMBRE O CASO

O atropelamento aconteceu no último domingo (5), na Avenida Jerônimo Monteiro, no bairro Aribiri, em Vila Velha. Uma câmera de segurança flagrou o acidente. O automóvel bate em um carro estacionado e depois atinge o ciclista – que, logo em seguida, é atingido novamente e arrastado por alguns metros.

Conforme informado pela Polícia Militar na ocasião, a vítima foi levada de ambulância para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. O estado de saúde dela não foi divulgado. Já o suspeito ainda teria batido o automóvel mais uma vez e fugido a pé do local, sem prestar socorro.

Polícia Civil investiga o episódio por meio da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito. Na última nota, enviada nesta quinta-feira (9), a corporação informou que o condutor do carro foi ouvido e liberado "após procedimentos legais". O caso segue sob investigação e outras informações não foram passadas.