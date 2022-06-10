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Atropelamento em Aribiri

Motorista que arrastou ciclista em Vila Velha "teve apagão", diz defesa

Segundo Maicon Fernandes Ferreira, condutor não viu a vítima e saiu do local ferido, com medo de represálias; atropelamento foi no último domingo (5)

Publicado em 10 de Junho de 2022 às 19:24

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

10 jun 2022 às 19:24
Advogado do motorista que atropelou e arrastou um ciclista em Vila Velha, Maicon Fernandes Ferreira disse que seu cliente teve um "apagão" no último domingo (5) e não viu a vítima — o autônomo Sidney Antônio Miguel, de 43 anos, que ficou três dias internados e precisará fazer uma cirurgia devido ao acidente.
Em entrevista exclusiva para A Gazeta nesta sexta-feira (10), a defesa afirmou que o condutor não havia dormido na noite anterior e que "só voltou a si no momento da batida", após colidir com o carro preto. A partir de então, segundo o advogado, ele teria sido alvo de diversos xingamentos e se machucado ao bater em um poste, pouco à frente.
"Ele ficou nervoso, com medo de represália, bateu em um poste e machucou a cabeça. Uma pessoa que estava no local o socorreu e o levou para o hospital. Ele não fugiu"
Maicon Fernandes Ferreira - Advogado do motorista suspeito
De acordo com o advogado, o cliente foi atendido no Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria e chegou a fazer um exame de lesão corporal, após se apresentar à Polícia Civil na última quinta-feira (9) — depois de ser identificado e procurado na própria residência pela corporação.
"Ele não se apresentou no próprio domingo ou na segunda-feira porque eu não estava no Estado para acompanhá-lo. Foi orientação minha", explicou Maicon. Segundo ele, o motorista foi liberado porque o delegado entendeu que não houve crime — versão que ainda não foi confirmada pela Polícia Civil.
"As imagens são fortes, mas se for entender a situação não teve qualquer dolo"
Maicon Fernandes Ferreira - Advogado do motorista suspeito
Segundo o advogado, o cliente trabalha como motorista de carro por aplicativo, tem 30 anos e toma remédio controlado. "É um problema pessoal que prefiro não comentar. Não há provas também de que o medicamento tenha influenciado de alguma forma no 'apagão' que ele teve", contou.
Na tentativa de amenizar a situação, Maicon Fernandes Ferreira comentou que está em contato com o ciclista, colaborando com ele. "Já demos ajuda financeira para os primeiros remédios e para a gasolina necessária para levá-lo à cirurgia e enviamos a bicicleta dele para o conserto", disse.

"PENSEI QUE FOSSE MORRER": A SITUAÇÃO DO CICLISTA

O autônomo Sidney Antônio Miguel foi atropelado e arrastado quando estava indo para a casa da prima, em Vila Velha. Ainda caído no chão, ele recebeu a ajuda de pessoas que estavam no local e foi levado de ambulância para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória.
"Quando vi, eu estava embaixo do carro, sendo arrastado. Eu pensei que ia morrer e que ele ia passar por cima de mim"
Sidney Antônio Miguel - Autônomo
Devido ao acidente, ele precisou ficar internado três dias e passará por uma cirurgia no próximo domingo (12) por causa do tornozelo esquerdo quebrado. "Também machuquei a costela, as costas, os ombros e os braços. Minha perna direita também está inchada", detalhou.
Sidney Antônio Miguel, de 43 anos, foi atropelado no último domingo (5), em Aribiri, Vila Velha
Sidney Antônio Miguel, de 43 anos, foi atropelado no último domingo (5), em Aribiri, Vila Velha Crédito: Ronaldo Rodrigues
Até sofrer o atropelamento, ele trabalhava em um mercado, de onde tirava o sustento para viver e pagar o aluguel da casa em que mora. "Eu parado não consigo pagar nada. Eu sempre andei de bicicleta, porque não tinha dinheiro para comprar a passagem do ônibus", comentou Sidney.
"Foi um baita susto. Penso no atropelamento toda vez que estou na cama. Já acordo assustado e não estou conseguindo dormir direito"
Sidney Antônio Miguel - Autônomo
Em entrevista nesta sexta-feira (10), o autônomo confirmou que recebeu uma ajuda financeira do advogado do motorista que o atropelou. "Ele me passou um dinheiro para comprar os remédios, mas é insuficiente. Estou com sequelas e sem trabalhar. Só quero justiça", concluiu o autônomo.

CICLISTA ATROPELADO E ARRASTADO: RELEMBRE O CASO

O atropelamento aconteceu no último domingo (5), na Avenida Jerônimo Monteiro, no bairro Aribiri, em Vila Velha. Uma câmera de segurança flagrou o acidente. O automóvel bate em um carro estacionado e depois atinge o ciclista – que, logo em seguida, é atingido novamente e arrastado por alguns metros.
Conforme informado pela Polícia Militar na ocasião, a vítima foi levada de ambulância para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. O estado de saúde dela não foi divulgado. Já o suspeito ainda teria batido o automóvel mais uma vez e fugido a pé do local, sem prestar socorro.
Polícia Civil investiga o episódio por meio da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito. Na última nota, enviada nesta quinta-feira (9), a corporação informou que o condutor do carro foi ouvido e liberado "após procedimentos legais". O caso segue sob investigação e outras informações não foram passadas.
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