Polícia obtém novas imagens de crime na Praia da Costa e reforça segurança

Turista mineiro foi baleado em tentativa de assalto na Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: TV Gazeta/Reprodução

Polícia Militar e a Polícia Civil conseguiram novas imagens da tentativa de assalto que deixou um turista mineiro ferido por um tiro, na Praia da Costa, em Vila Velha, na manhã desta terça-feira (15). Segundo o sargento Trugilho, o setor de inteligência estuda agora a trajetória dos suspeitos após o crime, para tentar localizá-los.

Ele afirma que as novas imagens mostram que os criminosos abandonaram as bicicletas próximo ao local onde a tentativa de assalto aconteceu.

"Os suspeitos ainda não foram localizados, mas estamos arrecadando novas imagens para descobrir o trajeto que eles fizeram e prendê-los o mais rápido possível. O policiamento na região foi reforçado", relata.

Segundo o sargento, logo após o ocorrido o comandante determinou reforço no local, mas, mesmo antes do crime, já existia um policiamento previsto. "A fatalidade ocorreu um pouco antes".

"A Polícia Militar tem reforçado o policiamento, mas infelizmente temos uma criminalidade muito grande. Estamos trabalhando cada dia mais para poder reverter esse processo", afirma.

O sargento Trugilho explica que o setor estratégico faz o planejamento da segurança conforme os acontecimentos e demandas, e uma reunião deve ser marcada em breve.

O turista mineiro levou um tiro de raspão no tórax e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Segundo a TV Gazeta, Jozeci Lima, de 50 anos, tinha estilhaços no pulmão e precisou passar por cirurgia. Ele também quebrou o braço durante a ocorrência. Até o início da tarde, ele ainda estava em cirurgia, mas o estado de saúde era estável.

Por volta das 15h, o compadre de Jozeci, Maurício Ribeiro, informou que a cirurgia tinha sido bem sucedida e que a vítima já estava no quarto. "Ele está consciente, se alimentando e conversando. Agora precisa ficar de repouso para recuperação", disse. Os familiares ainda não têm informações sobre previsão de alta.

Como o crime aconteceu

Turista mineiro é baleado na Praia da Costa Crédito: TV Gazeta/Reprodução

Um turista de Nanuque (MG) foi baleado em uma tentativa de assalto na Praia da Costa, Vila Velha, na Grande Vitória, por volta das 7h da manhã desta terça-feira (15) na altura da Avenida Gil Veloso. Jozeci Lima, de 50 anos, estava caminhando na orla da praia junto com a esposa, quando foi abordado por dois criminosos de bicicleta, que tentaram levar o cordão que tinha no pescoço.

De acordo com a esposa, ele se assustou com os criminosos puxando o cordão, o que fez com que eles disparassem. Os suspeitos fugiram pela Rua Pernambuco, segundo a polícia.

De acordo com os familiares, Jozeci é técnico de segurança de trabalho e, junto com a esposa, está visitando o Espírito Santo pela primeira vez. Ele voltaria para Minas Gerais nesta terça-feira (15).

Moradores reclamam de assaltos recorrentes, com "hora marcada"

Morador do Praia da Costa, o arquiteto Renato Sobrinho, disse que assaltos ali são recorrentes, em horários específicos. "Geralmente, esses assaltos acontecem no horário da manhã, nesses horários que saímos pra caminhar ou correr, até 8h, 9h, quando tem menos policiais. Como têm muitas ruas secundárias, têm muitas rotas de fugas. Tá difícil".

Renato Sobrinho conta o que viu da tentativa de assalto à Jozeci.

"Eu estava dormindo, e acordo bem cedo, pois pratico esporte, e ouvi um barulho. Pensei: isso não é bombinha. Aí quando olhei os outros vizinhos, estava todo mundo nas varandas, nas sacadas... Isso se tornou uma coisa praticamente normal pra gente. Nós estamos refém e eles estão soltos e na impunidade. Como eles sabem da impunidade, eles vêm pro que der e vier. Matam mesmo por causa de um anel, um cordão, uma aliança... E a gente está aqui com filhos, às vezes, a gente desce com cachorros", disse Renato.