Homem que queimou ex-companheira é condenado a 32 anos de prisão na Serra

TV Gazeta, André foi condenado por tentativa de homicídio. André Luis dos Santos, o homem acusado de atacar e queimar 40% do corpo de Marciane Pereira dos Santos , foi condenado a 32 anos de prisão. A sentença foi divulgada na noite desta terça-feira (30) após cerca de oito horas de júri no Fórum Criminal da Serra, cidade onde a mulher sofreu as queimaduras no corpo. O caso aconteceu há quase quatro anos, no dia 8 de setembro de 2018. Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da, André foi condenado por tentativa de homicídio.

André foi condenado por tentativa de homicídio por motivo torpe, por ter utilizado recurso que dificultou a defesa da vítima, por ter ateado fogo na vítima e por feminicídio.

O julgamento começou por volta das 13h desta terça (30). Durante a audiência, o Ministério Público do Espírito Santo deu parecer favorável à condenação do acusado. Às 21h, o juiz Douglas Demoner Figueiredo leu a sentença que condenou André Luiz dos Santos.

André Luis dos Santos foi condenado a 32 anos de prisão por botar fogo no corpo de ex-companheira Crédito: Divulgação | Polícia Civil

A vítima esteve presente em quase todo o julgamento. Foi a primeira vez que a vítima e o ex-marido ficaram frente à frente depois do crime. André chegou a pedir desculpas para Marciane durante o depoimento. No trecho em que a defesa de André argumentou para amenizar a condenação do réu, Marciane Pereira ficou incomodada e preferiu sair da sala.

"Eu estava bem eufórica, saí chorando. Minha vontade era de falar, perguntar a ele [André] como está, se sente o impacto que causou na minha vida e na vida dos meus filhos", afirmou à reportagem da TV Gazeta.

O advogado de defesa de André, Ailton Ribeiro, afirmou à reportagem de A Gazeta que recorreu da sentença e pediu redução da pena. Isso porque, segundo Ailton Ribeiro, o cálculo feito para definir a pena não está de acordo com a dosimetria ideal. A defesa não contesta a condenação, mas diz esperar que o Tribunal de Justiça refaça a decisão.

MARCIANE FOI VÍTIMA DO MARIDO NA FRENTE DOS FILHOS

A agressão aconteceu após Marciane Pereira colocar fim em um relacionamento abusivo. Na época do crime, ela tinha 36 anos e ficou internada em estado grave após André atear fogo no corpo dela. O ato aconteceu na frente dos filhos, em Jardim Tropical, na Serra. Por causa das queimaduras, a diarista perdeu a perna esquerda, dedos da mãe direita e aparência que tinha antes do crime.

Desde a separação, o homem passou a morar no andar de cima da casa da ex-esposa. Marciane morava no local com a filha de 5 anos de um relacionamento anterior e com o filho do casal, que na época tinha apenas 2 anos de idade.

Apóso o crime, a Polícia Militar chegou ao local e recolheu um frasco com um pouco de gasolina e também um frasco de álcool vazio.

Marciane Pereira dos Santos, em entrevista ao site A Gazeta em 2020 Crédito: Vitor Jubini

Em 2020, a reportagem de A Gazeta entrevistou Marciane, que contou como foi toda a cena do crime. Marciane relata que a filha, à época com 5 anos, viu a mãe ser queimada.

"Quando eu me deparei com aquilo, pronto, era meu fim. Se eu ia sobreviver ou não, estava na mão de Deus", afirmou em 2020.