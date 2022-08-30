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Com tanque cheio

Assaltante se desculpa em bilhete e devolve carro de criança com deficiência

No bilhete, ele diz que não viu a cadeirinha especial no carro e relata ainda ter enchido o tanque do carro roubado. Segundo a mãe, Rosineide Almeida Cordeiro, o equipamento é avaliado em R$ 17 mil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 ago 2022 às 13:01

Publicado em 30 de Agosto de 2022 às 13:01

"O crime pede perdão." Assim começa um pedido de desculpa feito por um assaltante que roubou um carro em Cariacica no último domingo (28). O arrependimento aconteceu após o criminoso identificar que havia uma cadeira usada por uma criança com deficiência dentro do veículo. No bilhete, ele pede desculpa, diz que não viu o equipamento e relata ainda ter enchido o tanque do carro roubado. Segundo a mãe da criança, Rosineide Almeida Cordeiro, a cadeirinha é avaliada em R$ 17 mil.
Bandidos deixaram bilhete se desculpando pelo roubo do carro
Bandidos deixaram bilhete se desculpando pelo roubo do carro Crédito: Reprodução
Segundo apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, o menino Kauã, de 4 anos, não estava na cadeirinha porque a família foi a uma lanchonete perto de casa. Na volta, a família foi surpreendida pelo assaltante, que levou o carro com o equipamento.
A mãe só teve tempo de tirar Kauã e outra criança que estavam no carro antes que o veículo fosse levado. O vídeo mostra que um homem aborda a motorista e entra no carro. A mãe, retirada do veículo, corre para pegar a filha, que estava no banco do carona.
"Eu estava entrando na garagem da minha casa quando o bandido me abordou com arma querendo o carro. As crianças estavam dentro, mas ele disse que deixaria as crianças. Saí correndo, abri a porta e tirei os dois. Tive um sentimento de impotência", afirma.
Família teve carro devolvido após suspeito ver cadeirinha de criança em Cariacica
Família teve carro devolvido após suspeito ver cadeirinha de criança em Cariacica Crédito: Fabrício Christ
A cadeirinha foi doada para a família. Após o crime, a mãe usou as redes sociais para pedir ajuda. Ela divulgava que o filho precisava da cadeirinha.
Levado no domingo (28), o veículo foi deixado no bairro Cangaíba, também em Cariacica. Rosineide Almeida Cordeiro foi avisada por uma amiga que o veículo estava no bairro.

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