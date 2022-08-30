Assaltante se desculpa em bilhete e devolve carro de criança com deficiência

"O crime pede perdão." Assim começa um pedido de desculpa feito por um assaltante que roubou um carro em Cariacica no último domingo (28). O arrependimento aconteceu após o criminoso identificar que havia uma cadeira usada por uma criança com deficiência dentro do veículo. No bilhete, ele pede desculpa, diz que não viu o equipamento e relata ainda ter enchido o tanque do carro roubado. Segundo a mãe da criança, Rosineide Almeida Cordeiro, a cadeirinha é avaliada em R$ 17 mil.

Bandidos deixaram bilhete se desculpando pelo roubo do carro Crédito: Reprodução

Segundo apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, o menino Kauã, de 4 anos, não estava na cadeirinha porque a família foi a uma lanchonete perto de casa. Na volta, a família foi surpreendida pelo assaltante, que levou o carro com o equipamento.

A mãe só teve tempo de tirar Kauã e outra criança que estavam no carro antes que o veículo fosse levado. O vídeo mostra que um homem aborda a motorista e entra no carro. A mãe, retirada do veículo, corre para pegar a filha, que estava no banco do carona.

"Eu estava entrando na garagem da minha casa quando o bandido me abordou com arma querendo o carro. As crianças estavam dentro, mas ele disse que deixaria as crianças. Saí correndo, abri a porta e tirei os dois. Tive um sentimento de impotência", afirma.

Família teve carro devolvido após suspeito ver cadeirinha de criança em Cariacica Crédito: Fabrício Christ

A cadeirinha foi doada para a família. Após o crime, a mãe usou as redes sociais para pedir ajuda. Ela divulgava que o filho precisava da cadeirinha.