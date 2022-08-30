Polícia identifica e indicia motorista envolvido em morte de jovem em Camburi

Ana Láyza Almeida dos Santos morreu, em abril deste ano, na Avenida Dante Michelini, em Vitória Crédito: Arquivo pessoal

TV Gazeta, o inquérito foi concluído no dia 18 de agosto, com o indiciamento do suspeito por tentativa de homicídio por dolo eventual e homicídio por dolo eventual. O documento da Segundo apuração do repórter Diony Silva, da, o inquérito foi concluído no dia 18 de agosto, com o indiciamento do suspeito por tentativa de homicídio por dolo eventual e homicídio por dolo eventual. O documento da Polícia Civil foi encaminhado ao Ministério Público do Espírito Santo

O acidente aconteceu por volta das 6h da manhã do dia 2 de abril, quando Ana Láyza e o namorado passavam de moto pela Avenida Dante Michelini, em Vitória. Testemunhas contaram à TV Gazeta, na época, que o motorista fugiu do local após a colisão.

Polícia Militar foi ao local e constatou a colisão envolvendo um carro e uma moto. A corporação confirmou que o veículo saiu do local sem parar ou prestar socorro às vítimas.

O acidente resultou na morte da jovem. O namorado, que sofreu ferimentos, ferido precisou ficar internado por alguns dias.

A reportagem de A Gazeta demandou o Ministério Público do Estado para saber se houve alguma apreciação ou parecer referente ao documento. A matéria será atualizada assim que houver um retorno.