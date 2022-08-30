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Acidente com moto

Polícia identifica e indicia motorista envolvido em morte de jovem em Camburi

Segundo a mãe da jovem, Ana Láyza e o namorado estavam saindo da Praia de Camburi, onde foram ver o nascer do sol, quando a moto foi atingida pelo carro onde estava Levi Reinoso Alves
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 ago 2022 às 12:18

Publicado em 30 de Agosto de 2022 às 12:18

Ana Láyza Almeida dos Santos morreu, em abril deste ano, na Avenida Dante Michelini, em Vitória
Ana Láyza Almeida dos Santos morreu, em abril deste ano, na Avenida Dante Michelini, em Vitória Crédito: Arquivo pessoal
Polícia Civil concluiu o inquérito que investigava o acidente em que a jovem Ana Láyza Almeida dos Santos, 19 anos, morreu em abril deste ano, na Avenida Dante Michelini, em Vitória. O motorista Levi Reinoso Alves foi apontado como culpado pela morte. O namorado de Ana Láyza pilotava a moto em que os dois estavam e ficou ferido. Segundo a mãe da jovem, eles estavam saindo da Praia de Camburi, onde foram ver o nascer do sol.
Segundo apuração do repórter Diony Silva, da TV Gazeta, o inquérito foi concluído no dia 18 de agosto, com o indiciamento do suspeito por tentativa de homicídio por dolo eventual e homicídio por dolo eventual. O documento da Polícia Civil foi encaminhado ao Ministério Público do Espírito Santo.
O acidente aconteceu por volta das 6h da manhã do dia 2 de abril, quando Ana Láyza e o namorado passavam de moto pela Avenida Dante Michelini, em Vitória. Testemunhas contaram à TV Gazeta, na época, que o motorista fugiu do local após a colisão.
A Polícia Militar foi ao local e constatou a colisão envolvendo um carro e uma moto. A corporação confirmou que o veículo saiu do local sem parar ou prestar socorro às vítimas.
O acidente resultou na morte da jovem. O namorado, que sofreu ferimentos,  ferido precisou ficar internado por alguns dias.
A reportagem de A Gazeta demandou o Ministério Público do Estado para saber se houve alguma apreciação ou parecer referente ao documento. A matéria será atualizada assim que houver um retorno.
A reportagem tenta contato com a defesa do motorista Levi Reinoso Alves. A matéria será atualizada quando houver um retorno e também A Gazeta deixa o espaço aberto caso ele ou a defesa resolva de pronunciar.

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