Polícia identifica e indicia motorista envolvido em morte de jovem em Camburi

A Polícia Civil concluiu o inquérito que investigava o acidente em que a jovem Ana Láyza Almeida dos Santos, 19 anos, morreu em abril deste ano, na Avenida Dante Michelini, em Vitória. O motorista Levi Reinoso Alves foi apontado como culpado pela morte. O namorado de Ana Láyza pilotava a moto em que os dois estavam e ficou ferido. Segundo a mãe da jovem, eles estavam saindo da Praia de Camburi, onde foram ver o nascer do sol.
Segundo apuração do repórter Diony Silva, da TV Gazeta, o inquérito foi concluído no dia 18 de agosto, com o indiciamento do suspeito por tentativa de homicídio por dolo eventual e homicídio por dolo eventual. O documento da Polícia Civil foi encaminhado ao Ministério Público do Espírito Santo.
O acidente aconteceu por volta das 6h da manhã do dia 2 de abril, quando Ana Láyza e o namorado passavam de moto pela Avenida Dante Michelini, em Vitória. Testemunhas contaram à TV Gazeta, na época, que o motorista fugiu do local após a colisão.
A Polícia Militar foi ao local e constatou a colisão envolvendo um carro e uma moto. A corporação confirmou que o veículo saiu do local sem parar ou prestar socorro às vítimas.
O acidente resultou na morte da jovem. O namorado, que sofreu ferimentos, ferido precisou ficar internado por alguns dias.
A reportagem de A Gazeta demandou o Ministério Público do Estado para saber se houve alguma apreciação ou parecer referente ao documento. A matéria será atualizada assim que houver um retorno.
A reportagem tenta contato com a defesa do motorista Levi Reinoso Alves. A matéria será atualizada quando houver um retorno e também A Gazeta deixa o espaço aberto caso ele ou a defesa resolva de pronunciar.