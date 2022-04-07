Polícia investiga acidente que matou estudante em Jardim Camburi

A Polícia Civil investiga um acidente ocorrido na manhã do último sábado (2), na Avenida Dante Michelini, no bairro Jardim Camburi, em Vitória, que resultou na morte de uma jovem. Segundo familiares de Ana Láyza Almeida dos Santos, de 19 anos, um carro atingiu a moto em que ela estava com o namorado, que ficou ferido e precisou ser internado. Já a estudante não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada no hospital.
Segundo apuração do repórter Diony Silva, da TV Gazeta, o acidente ocorreu por volta das 6h, momento em que havia pouco trânsito na via. Testemunhas ouvidas pela reportagem contaram que o motorista que teria causado o acidente estaria em um Fiat Strada vermelho e teria fugido do local após a colisão.
Em nota, a Polícia Militar explicou que uma equipe se deslocou ao local do acidente e constatou, por relatos de testemunhas, que se tratava de uma colisão envolvendo um veículo de passeio e uma motocicleta, que teria sido fechada pelo carro. Ainda de acordo com relatos à PM, após a batida, o motociclista perdeu o controle e bateu no meio fio, caindo com a passageira.
Em nota, a PM afirmou que "o suposto veículo envolvido no sinistro saiu do local após o acidente sem parar ou prestar socorro às vítimas". Segundo a Polícia Militar, uma equipe da corporação foi ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, para verificar o estado de saúde das vítimas. No local, o condutor da moto realizou o teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de álcool. Ele não conseguiu prestar declaração sobre o ocorrido devido ao seu estado de saúde. No local, os militares constataram que a passageira teve óbito confirmado pela equipe médica da unidade.
Em entrevista à reportagem de A Gazeta, a recepcionista Ana Paula de Almeida, de 36 anos, mãe de Ana Láyza, contou que o namorado da filha permaneceu internado no hospital até a última terça-feira (5) e já está em casa se recuperando. Ele teve fraturas nas costelas e nos ombros.
MÃE FALA DA MORTE DA FILHA
Ana Paula relembra que a filha adorava ver o nascer do sol. Na manhã de sábado (2), a estudante e o namorado estavam na feira de Jardim de Camburi, até que ela pediu para companheiro levá-la para ver o nascer do sol na orla de Camburi. O passeio, no entanto, foi interrompido devido ao acidente.
“Eles foram à feira de Jardim Camburi, compraram umas frutas, comeram pastel, tomaram caldo de cana, e ela (Láyza) pediu para ver o nascer do sol. Ele levou, como sempre levava”, contou a recepcionista.
Agora, sem a filha, restou à mãe pedir justiça. “Quero que tenha justiça, que mostre tudo, que tudo seja esclarecido. Esse motorista precisa pagar pelo que fez”, declarou Ana Paula, emocionada.
A recepcionista soube do acidente somente na noite de sábado, quando ligaram para ela. "Eu não sabia de nada, porque minha filha estava sem os documentos. À noite recebi uma ligação avisando que ela havia sofrido um acidente e tinha sido levada para o hospital". Quando chegou ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, Ana Paula soube que a filha não havia resistido aos ferimentos.
Para o tio da vítima, Uanderson Pereira, fica a tristeza de não ver mais os sonhos da sobrinha realizados. “Foi uma tragédia sem tamanho. Não levou apenas a vida dela, levou os sonhos dela e os nossos, porque tínhamos o sonho de ver ela realizando os dela. Ela tinha o sonho de ser veterinária e estava se organizando para se casar com o namorado", contou.
A Polícia Civil informou, em nota à reportagem de A Gazeta, que o fato está sendo investigado por meio da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT) e, "para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada".
A corporação destacou que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. "O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas", finalizou.