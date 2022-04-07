Polícia investiga acidente que matou estudante em Jardim Camburi

Ana Láyza Almeida dos Santos, de 19 anos, morreu em acidente no último sábado (2), em Jardim Camburi Crédito: Reprodução

Polícia Civil investiga um acidente ocorrido na manhã do último sábado (2), na Avenida Dante Michelini, no bairro Jardim Camburi , em Vitória , que resultou na morte de uma jovem. Segundo familiares de Ana Láyza Almeida dos Santos, de 19 anos, um carro atingiu a moto em que ela estava com o namorado, que ficou ferido e precisou ser internado. Já a estudante não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada no hospital.

Segundo apuração do repórter Diony Silva, da TV Gazeta, o acidente ocorreu por volta das 6h, momento em que havia pouco trânsito na via. Testemunhas ouvidas pela reportagem contaram que o motorista que teria causado o acidente estaria em um Fiat Strada vermelho e teria fugido do local após a colisão.

Em nota, a Polícia Militar explicou que uma equipe se deslocou ao local do acidente e constatou, por relatos de testemunhas, que se tratava de uma colisão envolvendo um veículo de passeio e uma motocicleta, que teria sido fechada pelo carro. Ainda de acordo com relatos à PM, após a batida, o motociclista perdeu o controle e bateu no meio fio, caindo com a passageira.

Em nota, a PM afirmou que "o suposto veículo envolvido no sinistro saiu do local após o acidente sem parar ou prestar socorro às vítimas". Segundo a Polícia Militar, uma equipe da corporação foi ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, para verificar o estado de saúde das vítimas. No local, o condutor da moto realizou o teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de álcool. Ele não conseguiu prestar declaração sobre o ocorrido devido ao seu estado de saúde. No local, os militares constataram que a passageira teve óbito confirmado pela equipe médica da unidade.

Em entrevista à reportagem de A Gazeta, a recepcionista Ana Paula de Almeida, de 36 anos, mãe de Ana Láyza, contou que o namorado da filha permaneceu internado no hospital até a última terça-feira (5) e já está em casa se recuperando. Ele teve fraturas nas costelas e nos ombros.

Ilustração obtida pela TV Gazeta mostra como foi o impacto da moto Crédito: Reprodução TV Gazeta

MÃE FALA DA MORTE DA FILHA

Ana Paula relembra que a filha adorava ver o nascer do sol. Na manhã de sábado (2), a estudante e o namorado estavam na feira de Jardim de Camburi, até que ela pediu para companheiro levá-la para ver o nascer do sol na orla de Camburi. O passeio, no entanto, foi interrompido devido ao acidente.

“Eles foram à feira de Jardim Camburi, compraram umas frutas, comeram pastel, tomaram caldo de cana, e ela (Láyza) pediu para ver o nascer do sol. Ele levou, como sempre levava”, contou a recepcionista.

Agora, sem a filha, restou à mãe pedir justiça. “Quero que tenha justiça, que mostre tudo, que tudo seja esclarecido. Esse motorista precisa pagar pelo que fez”, declarou Ana Paula, emocionada.

A recepcionista soube do acidente somente na noite de sábado, quando ligaram para ela. "Eu não sabia de nada, porque minha filha estava sem os documentos. À noite recebi uma ligação avisando que ela havia sofrido um acidente e tinha sido levada para o hospital". Quando chegou ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, Ana Paula soube que a filha não havia resistido aos ferimentos.

Para o tio da vítima, Uanderson Pereira, fica a tristeza de não ver mais os sonhos da sobrinha realizados. “Foi uma tragédia sem tamanho. Não levou apenas a vida dela, levou os sonhos dela e os nossos, porque tínhamos o sonho de ver ela realizando os dela. Ela tinha o sonho de ser veterinária e estava se organizando para se casar com o namorado", contou.

A Gazeta, que o fato está sendo investigado por meio da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT) e, "para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada". Polícia Civil informou, em nota à reportagem de, que o fato está sendo investigado por meio da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT) e, "para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada".