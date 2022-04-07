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Ameaçou funcionária

Homem é detido suspeito de furtar desodorantes em loja de shopping em Vila Velha

O caso ocorreu em um centro comercial na Praia da Costa, em uma franquia de departamentos. Uma colaboradora da loja ofereceu ajuda ao homem, que a ameaçou; ele foi detido por seguranças até a chegada da polícia
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

07 abr 2022 às 11:13

Publicado em 07 de Abril de 2022 às 11:13

Polícia Militar no bairro Jardim da Penha.
A Polícia Militar foi acionada após receber a informação de um furto em uma loja de departamento em um shopping da Praia da Costa Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem foi conduzido à delegacia na tarde desta quarta-feira (6), suspeito de furtar 13 desodorantes de uma loja de departamentos, localizada em um shopping da Praia da Costa, em Vila Velha, Grande Vitória.
Conforme detalha o Boletim de Ocorrência, um vigilante do shopping recebeu a informação do possível furto e conseguiu localizar o suspeito saindo pela parte traseira do prédio.
Ao tentar abordá-lo e pedir para verificar a mochila dele, o homem ofereceu resistência, chegou a ameaçá-lo  e tentou agredi-lo.
Os demais seguranças do shopping conseguiram imobilizar o suspeito e acionaram a Polícia Militar. No registro da ocorrência consta que ao averiguarem a mochila do suspeito, foram encontrados 13 desodorantes, equivalentes ao valor de R$ 149,87. Segundo o boletim, o material teria sido roubado da loja. 

AMEAÇA E FURTO

Uma funcionária da loja informou à Polícia Militar que o suspeito entrou no estabelecimento e se dirigiu ao setor de perfumaria. A mulher então foi até ele e perguntou se ele precisava de ajuda.
Neste momento, segundo ela, o homem teria começado a colocar os itens na mochila, ao mesmo tempo em que passou a proferir xingamentos e ameaçá-la de morte.

NA DELEGACIA

O suspeito foi encaminhado à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha. No Boletim de Ocorrência consta que ele possui diversas passagens pela polícia, inclusive envolvendo o mesmo shopping.
Em nota, a Polícia Civil informou que o conduzido foi autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal, ameaça e roubo, sendo encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).
Homem é detido suspeito de furtar desodorantes em loja de shopping em Vila Velha

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