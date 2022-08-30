Jovem anuncia assalto e acaba trancado em loja de conveniência em Vitória

Um jovem de 18 anos foi preso suspeito de roubo a uma loja de conveniência de um posto de combustíveis na Reta da Penha, no bairro Santa Luíza, em Vitória. Ele foi trancado dentro do estabelecimento por um frentista, até a chegada da polícia. O caso aconteceu nessa segunda-feira (29).
O suspeito chegou ao posto de gasolina com uma faca. Ele apontou o objeto para a funcionária do caixa e exigiu que ela entregasse todo o dinheiro. Depois, pediu que ela saísse do local.
Um frentista do posto percebeu a movimentação. Ele foi até a loja e trancou o homem no local, até a polícia chegar. Quando os policiais chegaram, o suspeito tentava puxar a porta.
O suspeito – que não teve o nome informado – foi autuado por roubo e levado para fazer exame de corpo de delito. Em seguida, vai ser encaminhado ao presídio.
