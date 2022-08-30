Paralisação de rodoviários afeta três linhas de ônibus na Grande Vitória

Algumas linhas do Transcol foram interrompidas na Grande Vitória Crédito: Fernando Madeira

Algumas linhas do Sistema Transcol foram afetadas na manhã desta terça-feira (30) em pelo menos três cidades da Grande Vitória por conta de uma paralisação dos rodoviários da Viação Metropolitana. As linhas comprometidas passam por Vitória, Vila Velha e Cariacica. Uma delas, a 151 (Santa Martha / Rodoviária de Vitória), voltou a cumprir o itinerário regular no final da manhã.

A Ceturb-ES informou que as linhas afetadas são: 633 - Terminal Ibes / Terminal São Torquato via Planalto / Alvorada



773 - Terminal São Torquato / Morro do Sesi via Porto Velho - Circular



Segundo a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo, os consórcios operadores estão reservando veículos de outras empresas para o cumprimento das viagens, evitando que os moradores das regiões fiquem sem o transporte coletivo. A Ceturb-ES informou que o atendimento está sendo gradativamente restabelecido.

O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória classificou que a situação na Metropolitana é pontual e informou que os consórcios começaram a substituir as linhas afetadas. O GVBus detalhou que a empresa responde por apenas 2,7% da operação do Sistema Transcol.

De acordo com o diretor do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários), Miguel Leite, a paralisação acontece em protesto pelo atraso no pagamento de salário e ticket. Ele disse que não houve pagamento nos meses de julho e agosto.

Uma reunião marcada para a manhã desta terça-feira entre o Sindirodoviários e o GVBus deve definir se as linhas voltam a circular, segundo Miguel Leite.