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Viação Metropolitana

Paralisação de rodoviários afeta três linhas de ônibus na Grande Vitória

Linhas que circulam por Vitória, Vila Velha e Cariacica foram afetadas na manhã desta terça-feira (30). GVBus disse que serviços serão retomados gradativamente
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

30 ago 2022 às 09:07

Publicado em 30 de Agosto de 2022 às 09:07

Ônibus do Transcol no terminal de Campo Grande. Coletivos voltaram a circular a partir das 9h
Algumas linhas do Transcol foram interrompidas na Grande Vitória Crédito: Fernando Madeira
Algumas linhas do Sistema Transcol foram afetadas na manhã desta terça-feira (30) em pelo menos três cidades da Grande Vitória por conta de uma paralisação dos rodoviários da Viação Metropolitana. As linhas comprometidas passam por Vitória, Vila Velha e Cariacica. Uma delas, a 151 (Santa Martha / Rodoviária de Vitória), voltou a cumprir o itinerário regular no final da manhã.
A Ceturb-ES informou que as linhas afetadas são:
  • 633 - Terminal Ibes / Terminal São Torquato via Planalto / Alvorada
  • 773 - Terminal São Torquato / Morro do Sesi via Porto Velho - Circular
Segundo a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo, os consórcios operadores estão reservando veículos de outras empresas para o cumprimento das viagens, evitando que os moradores das regiões fiquem sem o transporte coletivo. A Ceturb-ES informou que o atendimento está sendo gradativamente restabelecido.
O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória classificou que a situação na Metropolitana é pontual e informou que os consórcios começaram a substituir as linhas afetadas. O GVBus detalhou que a empresa responde por apenas 2,7% da operação do Sistema Transcol.
De acordo com o diretor do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários), Miguel Leite, a paralisação acontece em protesto pelo atraso no pagamento de salário e ticket. Ele disse que não houve pagamento nos meses de julho e agosto.
Uma reunião marcada para a manhã desta terça-feira entre o Sindirodoviários e o GVBus deve definir se as linhas voltam a circular, segundo Miguel Leite.

Atualização

30/08/2022 - 10:59
Após publicação desta matéria, a Ceturb-ES informou, no final da manhã desta terça-feira, que a linha 151 voltou a cumprir o itinerário regular. O texto foi atualizado.

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