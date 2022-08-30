Frio e chuva continuam no ES até quarta (31); veja como fica o tempo

O mês de agosto chega ao fim com frio e chuva no Espírito Santo. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de queda de temperatura para o Estado, válido até as 23h59 desta terça-feira (30), com possibilidade de declínio de 3 °C a 5 °C. Segundo previsão meteorológica, deve chover pelo menos até esta quarta-feira (31) – último dia do mês.
Conforme o Inmet, o alerta abrange as regiões Central, Noroeste, Sul e Litoral Norte, além da Grande Vitória e há leve risco à saúde. Os municípios atingidos são:
- Afonso Cláudio
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Alto Rio Novo
- Anchieta
- Aracruz
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Brejetuba
- Cariacica
- Castelo
- Colatina
- Conceição da Barra
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Ecoporanga
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Ibitirama
- Irupi
- Itaguaçu
- Itarana
- Iúna
- Jaguaré
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Mantenópolis
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Montanha
- Mucurici
- Muniz Freire
- Nova Venécia
- Pancas
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- Rio Bananal
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- São Roque do Canaã
- Serra
- Sooretama
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Via Pavão
- Vila Valério
- Vila Velha
- Vitória
O capixaba ainda pode esperar que a chuva acompanhe o frio. Isso porque o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) prevê que haja precipitações em áreas do Estado nesta terça e na quarta-feira.
Conforme o instituto, a terça-feira será de tempo instável no Espírito Santo, causado pela presença da umidade trazida pelos ventos costeiros. A previsão é de chuva fraca ocasional nas regiões Sul e Nordeste, além da Grande Vitória. O vento sopra com intensidade moderada no litoral, com possibilidade de rajadas entre o Litoral Norte e o metropolitano.
Os termômetros podem chegar aos 9 °C na região Serrana do Estado e 11 °C na região Sul, enquanto as máximas variam entre 27 °C na região Noroeste e 28 °C na parte Nordeste do Espírito Santo. Na Grande Vitória, os termômetros apontarão entre 17 °C e 25 °C.
Já na quarta-feira, a chuva fica restrita ao litoral capixaba, por conta da umidade marítima. O restante do Estado deverá ter tempo fechado, mas sem previsão de chuva. Os ventos seguirão soprando com intensidade moderada na faixa litorânea.
As temperaturas mínimas no Estado estarão entre 8 °C na região Serrana e 11 °C na região Sul, enquanto as máximas irão variar entre 27 °C na região Noroeste e 28 °C no Nordeste do Espírito Santo. Na Grande Vitória, a temperatura ficará entre 16 °C e 26 °C.
ACUMULADO DE CHUVA E VENTOS COSTEIROS
O Inmet também emitiu outros dois alertas de acumulado de chuvas e de ventos costeiros, válidos até 10h e 11h desta terça-feira (30), respectivamente.
Conforme o Inmet, o alerta de acumulado de chuvas atinge toda a faixa litorânea do Estado, além de partes da região Sul, Central e Noroeste. O instituto aponta para baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, em cidades com áreas de risco.
Já o aviso de ventos costeiros abrange o litoral Norte do Estado e é de grau de intensidade de perigo. A orientação do Inmet é procurar a Marinha do Brasil.
DOIS ALERTAS NA SEGUNDA-FEIRA (29)
Dois alertas já tinham sido emitidos pelo Inmet na segunda-feira (29), ambos válidos até a manhã desta terça-feira (30). Um deles é para queda de temperatura de até 5 °C, que atinge a região Sul do Estado e apresenta risco à saúde.
O outro aviso é para ventos costeiros, divulgado pelo Inmet no domingo (28) para o Litoral Sul capixaba. O instituto aponta grau de severidade "perigo" e orienta procurar a Marinha do Brasil.