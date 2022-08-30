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Frente fria

Frio e chuva continuam no ES até quarta (31); veja como fica o tempo

Inmet emitiu um alerta de queda de temperatura de 3 °C a 5 °C para o Estado, e Incaper prevê que a chuva permanece pelo menos até o último dia de agosto
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

30 ago 2022 às 07:26

Publicado em 30 de Agosto de 2022 às 07:26

Chuva e frio em Vitória
Chuva e tempo frio devem permanecer no Estado até a quarta-feira (31) Crédito: Vitor Jubini
O mês de agosto chega ao fim com frio e chuva no Espírito Santo. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de queda de temperatura para o Estado, válido até as 23h59 desta terça-feira (30), com possibilidade de declínio de 3 °C a 5 °C. Segundo previsão meteorológica, deve chover pelo menos até esta quarta-feira (31) – último dia do mês.
Conforme o Inmet, o alerta abrange as regiões Central, Noroeste, Sul e Litoral Norte, além da Grande Vitória e há leve risco à saúde. Os municípios atingidos são:
  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alegre
  5. Alfredo Chaves
  6. Alto Rio Novo
  7. Anchieta
  8. Aracruz
  9. Baixo Guandu
  10. Barra de São Francisco
  11. Boa Esperança
  12. Brejetuba
  13. Cariacica
  14. Castelo
  15. Colatina
  16. Conceição da Barra
  17. Conceição do Castelo
  18. Divino de São Lourenço
  19. Domingos Martins
  20. Dores do Rio Preto
  21. Ecoporanga
  22. Fundão
  23. Governador Lindenberg
  24. Guarapari
  25. Ibatiba
  26. Ibiraçu
  27. Ibitirama
  28. Irupi
  29. Itaguaçu
  30. Itarana
  31. Iúna
  32. Jaguaré
  33. João Neiva
  34. Laranja da Terra
  35. Linhares
  36. Mantenópolis
  37. Marechal Floriano
  38. Marilândia
  39. Montanha
  40. Mucurici
  41. Muniz Freire
  42. Nova Venécia
  43. Pancas
  44. Pedro Canário
  45. Pinheiros
  46. Ponto Belo
  47. Rio Bananal
  48. Santa Leopoldina
  49. Santa Maria de Jetibá
  50. Santa Teresa
  51. São Domingos do Norte
  52. São Gabriel da Palha
  53. São Mateus
  54. São Roque do Canaã
  55. Serra
  56. Sooretama
  57. Vargem Alta
  58. Venda Nova do Imigrante
  59. Viana
  60. Via Pavão
  61. Vila Valério
  62. Vila Velha
  63. Vitória
O capixaba ainda pode esperar que a chuva acompanhe o frio. Isso porque o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) prevê que haja precipitações em áreas do Estado nesta terça e na quarta-feira.
Conforme o instituto, a terça-feira será de tempo instável no Espírito Santo, causado pela presença da umidade trazida pelos ventos costeiros. A previsão é de chuva fraca ocasional nas regiões Sul e Nordeste, além da Grande Vitória. O vento sopra com intensidade moderada no litoral, com possibilidade de rajadas entre o Litoral Norte e o metropolitano.
Os termômetros podem chegar aos 9 °C na região Serrana do Estado e 11 °C na região Sul, enquanto as máximas variam entre 27 °C na região Noroeste e 28 °C na parte Nordeste do Espírito Santo. Na Grande Vitória, os termômetros apontarão entre 17 °C e 25 °C.
Chuva e frio em Vitória
Termômetros da Grande Vitória podem registrar até 17 ºC nesta terça (29) Crédito: Vitor Jubini
Já na quarta-feira, a chuva fica restrita ao litoral capixaba, por conta da umidade marítima. O restante do Estado deverá ter tempo fechado, mas sem previsão de chuva. Os ventos seguirão soprando com intensidade moderada na faixa litorânea.
As temperaturas mínimas no Estado estarão entre 8 °C na região Serrana e 11 °C na região Sul, enquanto as máximas irão variar entre 27 °C na região Noroeste e 28 °C no Nordeste do Espírito Santo. Na Grande Vitória, a temperatura ficará entre 16 °C e 26 °C.

ACUMULADO DE CHUVA E VENTOS COSTEIROS

O Inmet também emitiu outros dois alertas de acumulado de chuvas e de ventos costeiros, válidos até 10h e 11h desta terça-feira (30), respectivamente. 
Conforme o Inmet, o alerta de acumulado de chuvas atinge toda a faixa litorânea do Estado, além de partes da região Sul, Central e Noroeste. O instituto aponta para baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, em cidades com áreas de risco.
Já o aviso de ventos costeiros abrange o litoral Norte do Estado e é de grau de intensidade de perigo. A orientação do Inmet é procurar a Marinha do Brasil.

DOIS ALERTAS NA SEGUNDA-FEIRA (29)

Dois alertas já tinham sido emitidos pelo Inmet na segunda-feira (29), ambos válidos até a manhã desta terça-feira (30). Um deles é para queda de temperatura de até 5 °C, que atinge a região Sul do Estado e apresenta risco à saúde.
O outro aviso é para ventos costeiros, divulgado pelo Inmet no domingo (28) para o Litoral Sul capixaba. O instituto aponta grau de severidade "perigo" e orienta procurar a Marinha do Brasil.

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