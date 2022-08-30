Frio e chuva continuam no ES até quarta (31); veja como fica o tempo

Chuva e tempo frio devem permanecer no Estado até a quarta-feira (31) Crédito: Vitor Jubini

O mês de agosto chega ao fim com frio e chuva no Espírito Santo . O Instituto Nacional de Meteorologia ( Inmet ) emitiu um alerta de queda de temperatura para o Estado, válido até as 23h59 desta terça-feira (30), com possibilidade de declínio de 3 °C a 5 °C. Segundo previsão meteorológica, deve chover pelo menos até esta quarta-feira (31) – último dia do mês.

Conforme o Inmet, o alerta abrange as regiões Central, Noroeste, Sul e Litoral Norte, além da Grande Vitória e há leve risco à saúde. Os municípios atingidos são:

Afonso Cláudio Água Doce do Norte Águia Branca Alegre Alfredo Chaves Alto Rio Novo Anchieta Aracruz Baixo Guandu Barra de São Francisco Boa Esperança Brejetuba Cariacica Castelo Colatina Conceição da Barra Conceição do Castelo Divino de São Lourenço Domingos Martins Dores do Rio Preto Ecoporanga Fundão Governador Lindenberg Guarapari Ibatiba Ibiraçu Ibitirama Irupi Itaguaçu Itarana Iúna Jaguaré João Neiva Laranja da Terra Linhares Mantenópolis Marechal Floriano Marilândia Montanha Mucurici Muniz Freire Nova Venécia Pancas Pedro Canário Pinheiros Ponto Belo Rio Bananal Santa Leopoldina Santa Maria de Jetibá Santa Teresa São Domingos do Norte São Gabriel da Palha São Mateus São Roque do Canaã Serra Sooretama Vargem Alta Venda Nova do Imigrante Viana Via Pavão Vila Valério Vila Velha Vitória

O capixaba ainda pode esperar que a chuva acompanhe o frio. Isso porque o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural ( Incaper ) prevê que haja precipitações em áreas do Estado nesta terça e na quarta-feira.

Conforme o instituto, a terça-feira será de tempo instável no Espírito Santo, causado pela presença da umidade trazida pelos ventos costeiros. A previsão é de chuva fraca ocasional nas regiões Sul e Nordeste, além da Grande Vitória. O vento sopra com intensidade moderada no litoral, com possibilidade de rajadas entre o Litoral Norte e o metropolitano.

Os termômetros podem chegar aos 9 °C na região Serrana do Estado e 11 °C na região Sul, enquanto as máximas variam entre 27 °C na região Noroeste e 28 °C na parte Nordeste do Espírito Santo. Na Grande Vitória, os termômetros apontarão entre 17 °C e 25 °C.

Termômetros da Grande Vitória podem registrar até 17 ºC nesta terça (29) Crédito: Vitor Jubini

Já na quarta-feira, a chuva fica restrita ao litoral capixaba, por conta da umidade marítima. O restante do Estado deverá ter tempo fechado, mas sem previsão de chuva. Os ventos seguirão soprando com intensidade moderada na faixa litorânea.

As temperaturas mínimas no Estado estarão entre 8 °C na região Serrana e 11 °C na região Sul, enquanto as máximas irão variar entre 27 °C na região Noroeste e 28 °C no Nordeste do Espírito Santo. Na Grande Vitória, a temperatura ficará entre 16 °C e 26 °C.

ACUMULADO DE CHUVA E VENTOS COSTEIROS

Inmet também emitiu outros dois alertas de acumulado de chuvas e de ventos costeiros, válidos até 10h e 11h desta terça-feira (30), respectivamente.

Conforme o Inmet, o alerta de acumulado de chuvas atinge toda a faixa litorânea do Estado, além de partes da região Sul, Central e Noroeste. O instituto aponta para baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, em cidades com áreas de risco.

Já o aviso de ventos costeiros abrange o litoral Norte do Estado e é de grau de intensidade de perigo. A orientação do Inmet é procurar a Marinha do Brasil.

DOIS ALERTAS NA SEGUNDA-FEIRA (29)

Inmet Dois alertas já tinham sido emitidos pelo na segunda-feira (29), ambos válidos até a manhã desta terça-feira (30). Um deles é para queda de temperatura de até 5 °C, que atinge a região Sul do Estado e apresenta risco à saúde.