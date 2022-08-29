Tempo vira e ventos já ultrapassam os 70 km/h na Terceira Ponte

Na marcação do anemômetro — equipamento que mede a velocidade do vento, as rajadas mais fortes registradas neste mês aconteceram em 4 de agosto, quando atingiram 82 km/h. Apesar da ventania, o trânsito segue normalmente no trecho, sem qualquer intercorrência devido ao tempo.

JÁ SEPAROU O CASAQUINHO?

O ÚNICO DIA EM QUE A TERCEIRA PONTE FECHOU DEVIDO A VENTOS

Em entrevista à CBN Vitória no ano passado, o diretor Geraldo Dadalto, da Rodosol, explicou que são considerados vários fatores para um possível fechamento da via, tais como direção do vento, chuva e visibilidade nas pistas. Há também duas velocidades usadas como parâmetro:

110 km/h: é proibida a passagem de motociclistas pela Terceira Ponte;



é proibida a passagem de motociclistas pela Terceira Ponte; 120 km/h: é o limite de fechamento total da Terceira Ponte, incluindo carros, caminhões e ônibus.

