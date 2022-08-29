Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ventania

Tempo vira e ventos já ultrapassam os 70 km/h na Terceira Ponte

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e a Marinha do Brasil ainda emitiram alertas por causa da força dos ventos costeiros
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

29 ago 2022 às 14:14

Publicado em 29 de Agosto de 2022 às 14:14

Os meteorologistas avisaram: o tempo no Espírito Santo virou e os ventos se tornaram mais intensos nesta segunda-feira (29). Na Terceira Ponte, que liga os municípios de Vitória e Vila Velha, eles já atingiram quase 75 km/h, conforme dados da concessionária Rodosol, que administra a via.
Na marcação do anemômetro — equipamento que mede a velocidade do vento, as rajadas mais fortes registradas neste mês aconteceram em 4 de agosto, quando atingiram 82 km/h. Apesar da ventania, o trânsito segue normalmente no trecho, sem qualquer intercorrência devido ao tempo.

JÁ SEPAROU O CASAQUINHO?

Nesta manhã, o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) já havia previsto mudanças climáticas para o Estado: queda de temperatura e chuva para todas as regiões, devido à chegada de uma frente fria. Os ventos também teriam intensidade "moderada".
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e a Marinha do Brasil ainda emitiram alertas por causa da força dos ventos costeiros, também em decorrência da massa de ar mais frio. A previsão é de rajadas de até 74 km/h em todo o litoral capixaba até a próxima quarta-feira (31).

O ÚNICO DIA EM QUE A TERCEIRA PONTE FECHOU DEVIDO A VENTOS

A Terceira Ponte só fechou uma vez por causa de ventania, em um dia marcado pelo intenso mau tempo na Grande Vitória: 19 de novembro de 2010. Na ocasião, as rajadas superaram a marca dos 119 km/h.
Em entrevista à CBN Vitória no ano passado, o diretor Geraldo Dadalto, da Rodosol, explicou que são considerados vários fatores para um possível fechamento da via, tais como direção do vento, chuva e visibilidade nas pistas. Há também duas velocidades usadas como parâmetro:
  • 110 km/h: é proibida a passagem de motociclistas pela Terceira Ponte;
  • 120 km/h: é o limite de fechamento total da Terceira Ponte, incluindo carros, caminhões e ônibus.
Segundo ele, ainda é sugerido que motos não passem pela via quando os ventos atingirem 90 km/h. Em casos em que motoristas enfrentem ventanias já sobre a Terceira Ponte, a orientação é reduzir a velocidade do automóvel, seja ele qual for, e seguir até o município de Vitória ou Vila Velha.

Veja Também

O (único) dia em que ventos fortes fecharam a Terceira Ponte

Por que o sinal de telefone cai ou falha na Terceira Ponte?

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Rodosol Terceira Ponte Vila Velha Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Fornecimento de água é paralisado em mais de 20 bairros na Serra
Imagem de destaque
NR-1: o fim da era do 'bem-estar opcional' nas empresas
Imagem de destaque
Aliado de Arnaldinho troca de partido e pode perder o mandato

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados