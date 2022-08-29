Tempo vira e ventos já ultrapassam os 70 km/h na Terceira Ponte

Os meteorologistas avisaram: o tempo no Espírito Santo virou e os ventos se tornaram mais intensos nesta segunda-feira (29). Na Terceira Ponte, que liga os municípios de Vitória e Vila Velha, eles já atingiram quase 75 km/h, conforme dados da concessionária Rodosol, que administra a via.
Na marcação do anemômetro — equipamento que mede a velocidade do vento, as rajadas mais fortes registradas neste mês aconteceram em 4 de agosto, quando atingiram 82 km/h. Apesar da ventania, o trânsito segue normalmente no trecho, sem qualquer intercorrência devido ao tempo.
JÁ SEPAROU O CASAQUINHO?
Nesta manhã, o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) já havia previsto mudanças climáticas para o Estado: queda de temperatura e chuva para todas as regiões, devido à chegada de uma frente fria. Os ventos também teriam intensidade "moderada".
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e a Marinha do Brasil ainda emitiram alertas por causa da força dos ventos costeiros, também em decorrência da massa de ar mais frio. A previsão é de rajadas de até 74 km/h em todo o litoral capixaba até a próxima quarta-feira (31).
O ÚNICO DIA EM QUE A TERCEIRA PONTE FECHOU DEVIDO A VENTOS
A Terceira Ponte só fechou uma vez por causa de ventania, em um dia marcado pelo intenso mau tempo na Grande Vitória: 19 de novembro de 2010. Na ocasião, as rajadas superaram a marca dos 119 km/h.
Em entrevista à CBN Vitória no ano passado, o diretor Geraldo Dadalto, da Rodosol, explicou que são considerados vários fatores para um possível fechamento da via, tais como direção do vento, chuva e visibilidade nas pistas. Há também duas velocidades usadas como parâmetro:
- 110 km/h: é proibida a passagem de motociclistas pela Terceira Ponte;
- 120 km/h: é o limite de fechamento total da Terceira Ponte, incluindo carros, caminhões e ônibus.
Segundo ele, ainda é sugerido que motos não passem pela via quando os ventos atingirem 90 km/h. Em casos em que motoristas enfrentem ventanias já sobre a Terceira Ponte, a orientação é reduzir a velocidade do automóvel, seja ele qual for, e seguir até o município de Vitória ou Vila Velha.