Marinha alerta para ondas de 3,5 metros e ventos de até 74 km/h no ES

A Marinha do Brasil emitiu, neste domingo (28), um alerta para ventos que podem alcançar a velocidade de até 74 km/h no litoral capixaba, entre a manhã desta segunda-feira (29) e a tarde de quarta-feira (31). O motivo é a passagem de uma frente fria, que ainda pode provocar ondas de mais de três metros de altura.
A passagem da frente fria poderá afetar a faixa litorânea entre o norte de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, e o sul de Caravelas, na Bahia, com ventos de direção Sudoeste a Sul.
Ainda segundo o alerta, as ondas em alto-mar podem chegar até três metros e meio de altura, também no período entre a manhã de segunda-feira e a tarde de quarta.
ALERTA LARANJA PARA VENTOS COSTEIROS
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu alerta laranja (que indica perigo) para ventos costeiros em 23 cidades do Espírito Santo, válido das 20h deste domingo (28) até as 23h de segunda-feira (23).
CIDADES COM ALERTA PARA VENTOS:
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Aracruz
- Atílio Vivacqua
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Domingos Martins
- Fundão
- Guarapari
- Iconha
- Itapemirim
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Serra
- Vargem Alta
- Viana
- Vila Velha
- Vitória
Atualização
29/08/2022 - 8:06
Após a publicação da matéria, a Marinha divulgou um novo comunicado ampliando o prazo do alerta para a quarta-feira (31). O texto foi atualizado com a nova informação.