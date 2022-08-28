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Previsão do tempo

Marinha alerta para ondas de 3,5 metros e ventos de até 74 km/h no ES

Passagem de frente fria entre a manhã desta segunda (29) e a tarde de terça (30) pode causar rajadas e deixar mar agitado; Estado tem ainda alerta laranja do Inmet para 23 cidades
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

28 ago 2022 às 14:49

Publicado em 28 de Agosto de 2022 às 14:49

Quinta-feira com ondas grandes no litoral do Espírito Santo. Registro feito em Itapuã, Vila Velha
Mar pode ficar agitado com a passagem da frente fria anunciada pela Marinha do Brasil Crédito: Ricardo Medeiros
A Marinha do Brasil emitiu, neste domingo (28), um alerta para ventos que podem alcançar a velocidade de até 74 km/h no litoral capixaba, entre a manhã desta segunda-feira (29) e a tarde de quarta-feira (31). O motivo é a passagem de uma frente fria, que ainda pode provocar ondas de mais de três metros de altura.
A passagem da frente fria poderá afetar a faixa litorânea entre o norte de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, e o sul de Caravelas, na Bahia, com ventos de direção Sudoeste a Sul.
Ainda segundo o alerta, as ondas em alto-mar podem chegar até três metros e meio de altura, também no período entre a manhã de segunda-feira e a tarde de quarta.

ALERTA LARANJA PARA VENTOS COSTEIROS

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu alerta laranja (que indica perigo) para ventos costeiros em 23 cidades do Espírito Santo, válido das 20h deste domingo (28) até as 23h de segunda-feira (23).

CIDADES COM ALERTA PARA VENTOS:

  1. Alfredo Chaves
  2.  Anchieta
  3.  Aracruz
  4.  Atílio Vivacqua
  5.  Cachoeiro de Itapemirim
  6.  Cariacica
  7.  Domingos Martins
  8.  Fundão
  9.  Guarapari
  10.  Iconha
  11.  Itapemirim
  12.  Marataízes
  13.  Marechal Floriano
  14.  Mimoso do Sul
  15.  Piúma
  16.  Presidente Kennedy 
  17.  Rio Novo do Sul
  18.  Santa Leopoldina
  19.  Serra
  20.  Vargem Alta
  21.  Viana
  22.  Vila Velha
  23.  Vitória

Atualização

29/08/2022 - 8:06
Após a publicação da matéria, a Marinha divulgou um novo comunicado ampliando o prazo do alerta para a quarta-feira (31). O texto foi atualizado com a nova informação.

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