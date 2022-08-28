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Sorte no jogo

Mega-Sena: duas apostas do ES vão levar R$ 59 mil e R$ 119 mil

Jogadores acertaram cinco dos seis números. Um dos premiados é de Vila Velha. O outro é um grupo de Cachoeiro, que fez um bolão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 ago 2022 às 11:16

Publicado em 28 de Agosto de 2022 às 11:16

A sorte no jogo pode até vir, mas nem sempre chega completa. Duas apostas do Espírito Santo passaram de raspão no último sorteio da Mega-Sena, que tinha como prêmio o valor de R$ 18.299.282,72, e acertaram cinco dos seis números do concurso.
Um dos premiados fez a fezinha numa Loteria de Cobilândia, em Vila Velha. Ele vai embolsar sozinho R$ 59.901,15. Já a outra aposta ganhadora foi de um bolão pago na Casa Lotérica de Novo Parque, em Cachoeiro de Itapemirim. Dezessete pessoas vão dividir o prêmio de R$ 119.802,23. O valor é maior, nesse caso, porque o grupo em vez de seis pagou por sete números.
Brasí­lia - A Mega-Sena poderá¡ pagar R$ 170 milhões no prÃ³ximo sábado (21), o que será o maior próximo da história. Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso nesta quarta-feira (Marcello casal Jr/Agência Brasil)
loteria - volate - mega-sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasi

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Outras 89 apostas feitas no Espírito Santo acertaram quatro números da Mega e vão levar o prêmio de R$ 993,92, cada uma.
O sorteio 2514 foi realizado pela Caixa Econômica Federal na noite deste sábado (27). Os números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 05 - 15 - 24 - 34 - 45 - 52.
O valor de uma aposta simples é de R$ 4,50. As apostas para a Mega ou para qualquer outro jogo das Loterias Caixa podem ser feitas presencialmente, em uma casa lotérica, ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa.
A probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números (no valor de R$ 4,50) da Mega-Sena é de uma em mais de 50 milhões. Na aposta com sete números (que custa R$ 31,50), a chance sobe para uma em 7,1 milhões.
Pela internet, é necessário que o valor mínimo seja de R$ 30. Ou seja, no caso da Mega-Sena, é necessário fazer pelo menos sete apostas com seis números ou uma com sete dezenas. Também é possível mesclar com outros jogos, como Quina ou Lotomania, por exemplo.
O apostador que ganhar algum prêmio tem até 90 dias para retirar a bolada. A Caixa informa que, passado esse período, a pessoa perde o direito de retirar o dinheiro, que será repassado ao Tesouro Nacional, para aplicação no Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).
Com informações da Folha Press.

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