Incêndio em restaurante na Enseada do Suá assusta moradores, em Vitória

Um incêndio atingiu um restaurante localizado na Enseada do Suá, no final da tarde deste sábado (27), em Vitória. A fumaça chamou a atenção de moradores da região, que acionaram o Corpo de Bombeiros. No local funciona o Victória Grill Self Service. Não houve feridos e não há informações sobre os danos ou como o incêndio começou.
“Os militares chegaram ao local, realizaram o combate ao princípio de incêndio e ninguém ficou ferido. Não houve pedido de perícia e não há informações sobre as causas”, diz o texto da nota.