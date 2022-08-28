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Fumaça

Incêndio em restaurante na Enseada do Suá assusta moradores, em Vitória

Moradores da Enseada do Suá  acionaram o Corpo de Bombeiros após registrarem muita fumaça em restaurante localizado no bairro; não houve feridos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 ago 2022 às 09:49

Publicado em 28 de Agosto de 2022 às 09:49

Um incêndio atingiu um restaurante localizado na Enseada do Suá, no final da tarde deste sábado (27), em Vitória. A fumaça chamou a atenção de moradores da região, que acionaram o Corpo de Bombeiros. No local funciona o Victória Grill Self Service. Não houve feridos e não há informações sobre os danos ou como o incêndio começou.
Por nota, o Corpo de Bombeiros Militar informou que foi acionado para atender uma ocorrência de incêndio em estabelecimento comercial, por volta das 18h20 deste sábado (27).
“Os militares chegaram ao local, realizaram o combate ao princípio de incêndio e ninguém ficou ferido. Não houve pedido de perícia e não há informações sobre as causas”, diz o texto da nota.

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