Convenção estadual do Pros teve a participação do candidato a vice-governador Ricardo Ferraço (PSDB) Crédito: Rodrigo Gavini

Your browser does not support the audio element. TRE-ES confirma novamente o Pros na coligação de Casagrande

O juiz Rogério Alves é o relator dos pedidos de registro das coligações “Juntos por um Espírito Santo mais forte”, composta por PSB, PSDB, Cidadania, MDB, PP, Podemos, PT, PV, PCdoB e PDT, e “Compromisso com a vida”, formada por Rede, Psol, Solidariedade e Avante. Ele esclareceu que, além dos partidos mencionados, o Pros constava simultaneamente nos pedidos de registro das duas chapas para o governo do Espírito Santo.

Na convenção, o partido sinalizou apoio a Casagrande para a disputa ao governo do Estado . O evento foi realizado numa sala anexa ao espaço onde ocorria a convenção do PSB e contou com a presença do candidato a vice-governador na chapa do PSB, Ricardo Ferraço (PSDB).

A decisão do TRE-ES desta sexta-feira (26) reafirma o que foi decidido pelo ministro do TSE de maneira provisória e também pelo próprio relator em decisão liminar. “Uma vez suspenso por decisão judicial o ato que destituiu a Comissão Provisória Estadual original, é legítima a deliberação que aquela mesma comissão tinha tomado por integrar a coligação majoritária com o Partido Socialista Brasileiro (PSB) para concorrer ao cargo de governador do Espírito Santo”, afirma o juiz

Por consequência, o Pros foi deferido para integrar a coligação liderada pelo PSB e excluído da lista de partidos que compõem a coligação “Compromisso com a Vida”.

O presidente da Comissão Estadual Provisória do Pros, Luciano Pingo, ressaltou que “essa é a decisão que a legenda tomou no Estado e que vai continuar valendo”.