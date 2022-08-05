Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2022

A reviravolta ao contrário do Pros no ES

Partido, que está na aliança do governador Renato Casagrande (PSB), ficou acéfalo por dias

Públicado em 

05 ago 2022 às 13:46
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Convenção estadual do Pros
Luciano Pingo, de camisa azul, durante convenção estadual do Pros, no último dia 31. O candidato a vice-governador Ricardo Ferraço, ao lado dele, prestigiou o evento Crédito: Rodrigo Gavini
Como a coluna mostrou, o vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Jorge Mussi, reconduziu Eurípedes Júnior à presidência nacional do Pros, o Partido Republicano da Ordem Social, na última sexta-feira (29).
E a direção da sigla no Espírito Santo, consequentemente, foi destituída. Acéfalo, o Pros perdeu, temporariamente, a liderança do prefeito de Ibatiba, Luciano Pingo. Foi graças a Pingo que o partido coligou com o PSB do governador Renato Casagrande.
Sem ele, pairava a dúvida sobre a permanência da legenda no time do socialista. Eurípedes Júnior poderia entregar a o partido a um grupo adversário.
Na quinta-feira (4), no entanto, veio do próprio STJ a solução. O ministro Antônio Carlos Ferreira colocou Marcus Holanda de volta na presidência nacional do Pros. 

Veja Também

Para o PT, Rose de Freitas já é Lula lá

Sem candidatos ao governo e ao Senado, PT do ES aposta tudo em Lula

Nesta sexta (5), o site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já mostra o nome dele lá. E, no Espírito Santo, Luciano Pingo está de volta ao comando da legenda.
O partido, de acordo com ele, vai seguir apoiando Casagrande. E a incógnita que restava, quanto ao Senado, também já foi preenchida. O Pros está com a senadora Rose de Freitas (MDB), candidata à reeleição da coligação do socialista.
"O Pros vai caminhar no movimento político do governador, junto com a Rose", cravou o presidente estadual.
"A Justiça toma decisão, depois a gente consegue reverter (...) Os candidatos nossos (ficaram) numa tensão danada, com medo de dar tudo errado, mas, graças a Deus, deu tudo certo", afirmou o prefeito de Ibatiba.
Isto é, se não houver outra reviravolta. O Pros é um partido pequeno, mas cheio delas. 
No Espírito Santo, num intervalo de poucos meses, a sigla já passou pelo palanque de Erick Musso (Republicanos), de Audifax Barcelos (Rede) – aliança que acabou desmentida por Pingo e Marcus Holanda – e se consolidou no bloco casagrandista.
O Pros tem candidato à Presidência da República, o coach Pablo Marçal.

LEIA MAIS COLUNAS DE LETÍCIA GONÇALVES

"Fui injustiçado, tiraram o meu sonho", diz Ramalho, após ser rifado da disputa pelo Senado

A chapa de Casagrande e a defesa da democracia

É oficial: PP fica na coligação de Casagrande no ES

A radicalização do discurso de Guerino Zanon

"Novo de cabeça" e palanque turbinado: as estratégias de Casagrande para a reeleição

Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no Gazeta Online/ CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, onde exerce a função de editora-adjunta desde 2020.

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 06/04/2026
Editais e Avisos - 06/04/2026
Imagem de destaque
Limite maior de velocidade na BR 101: segurança é que deve ditar a regra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados