A reviravolta ao contrário do Pros no ES

Luciano Pingo, de camisa azul, durante convenção estadual do Pros, no último dia 31. O candidato a vice-governador Ricardo Ferraço, ao lado dele, prestigiou o evento Crédito: Rodrigo Gavini

Como a coluna mostrou , o vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Jorge Mussi, reconduziu Eurípedes Júnior à presidência nacional do Pros, o Partido Republicano da Ordem Social, na última sexta-feira (29).

E a direção da sigla no Espírito Santo, consequentemente, foi destituída. Acéfalo, o Pros perdeu, temporariamente, a liderança do prefeito de Ibatiba, Luciano Pingo. Foi graças a Pingo que o partido coligou com o PSB do governador Renato Casagrande.

Sem ele, pairava a dúvida sobre a permanência da legenda no time do socialista. Eurípedes Júnior poderia entregar a o partido a um grupo adversário.

Na quinta-feira (4), no entanto, veio do próprio STJ a solução. O ministro Antônio Carlos Ferreira colocou Marcus Holanda de volta na presidência nacional do Pros.

Nesta sexta (5), o site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já mostra o nome dele lá. E, no Espírito Santo, Luciano Pingo está de volta ao comando da legenda.

O partido, de acordo com ele, vai seguir apoiando Casagrande. E a incógnita que restava, quanto ao Senado, também já foi preenchida. O Pros está com a senadora Rose de Freitas (MDB), candidata à reeleição da coligação do socialista.

"O Pros vai caminhar no movimento político do governador, junto com a Rose", cravou o presidente estadual.

"A Justiça toma decisão, depois a gente consegue reverter (...) Os candidatos nossos (ficaram) numa tensão danada, com medo de dar tudo errado, mas, graças a Deus, deu tudo certo", afirmou o prefeito de Ibatiba.

Isto é, se não houver outra reviravolta. O Pros é um partido pequeno, mas cheio delas.