Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pandemia

Covid-19: ES registra uma morte e 78 novos casos em 24 horas

Desde o início da pandemia, Estado contabiliza 14.785 óbitos e 1.213.964 casos da doença; dados foram atualizados neste sábado (27) pela Sesa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2022 às 18:18

Publicado em 27 de Agosto de 2022 às 18:18

Neste sábado (27), o Espírito Santo chegou a 14.785 mortes e 1.213.964 casos de Covid-19 desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados um óbito e 78 novas infecções em 24 horas.
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
  1. Serra: 138.559
  2. Vila Velha: 136.136
  3. Vitória: 134.882
  4. Cariacica: 93.336
  5. Linhares: 58.303
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 21.693
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 16.570
  3. Jardim da Penha (Vitória): 14.087
  4. Praia do Canto (Vitória): 9.967
  5. Itapuã (Vila Velha): 9.909
Até este sábado, mais de 4,24 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.174.505, com 145 registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença permanece em 1,22% no Estado.

Veja Também

Anvisa libera vacina e medicamento contra varíola dos macacos

Baixa vacinação contra poliomielite acende alerta no Brasil

Varíola dos macacos: ES confirma 10º caso e investiga mais de 90

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Coronavírus no ES Covid-19 Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mesmo não sendo escolhida diretamente pelo público para entrar no programa, Chaiany teve uma segunda oportunidade no “Quarto Branco” (Imagem: Reprodução digital | Globo)
BBB 26: Chaiany é eliminada com 61,07% dos votos
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: entenda acordo entre governo e estados para subsidiar o diesel e conter alta dos preços
Imagem de destaque
Pai é preso suspeito de torturar e matar filha de um ano em Aracruz

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados