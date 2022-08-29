ES tem previsão de chuva e recebe alerta de queda de temperatura

Após um fim de semana de sol e calor, o capixaba pode se preparar para tirar o casaco do armário novamente. O Espírito Santo recebeu um alerta de queda de temperatura de até 5 °C, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso, que atinge principalmente a Região Sul, tem início a partir do meio-dia desta segunda-feira (29) e tem validade de 24h, até o mesmo horário de terça-feira (30).
Conforme o instituto, o alerta está na classificação "perigo" e há risco à saúde. A orientação é procurar a Defesa Civil por meio do telefone 199. O Inmet aponta que os municípios afetados são:
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Divino De São Lourenço
- Dores Do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibitirama
- Iconha
- Itapemirim
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- São José Do Calçado
- Vargem Alta
A queda de temperatura também será acompanhada de chuva em todo o Estado. É o que aponta o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), que diz que a passagem de uma frente fria pelo Espírito Santo trará mudanças no clima.
O Incaper prevê tempo nublado e chuvas a partir da tarde em todas as regiões nesta segunda-feira (29). O instituto também indica ventos que podem soprar com intensidade moderada em trechos do Estado.
Na Região Sul, onde há o alerta de queda de temperatura, o Incaper prevê que os termômetros devem marcar entre 16 °C e 27 °C. Na região Serrana, a mínima é de 13 °C, com máximas de 20 °C.
O clima também ficará ameno na Grande Vitória, onde a previsão é de mínima de 18 °C e máxima de 23 °C. Na Região Norte, os termômetros devem variar de 17 °C a 30 °C.
Para terça-feira (30), também há previsão de chuva fraca ocasional por toda a metade sul capixaba, incluindo a Grande Vitória. Não há expectativa de chuva apenas nas regiões Norte e Noroeste. O vento sopra com moderada intensidade pelo litoral capixaba.
ALERTA DE VENTOS COSTEIROS
O Inmet também emitiu um alerta para ventos costeiros na noite deste domingo (28), com validade até as 23h desta segunda (29). O aviso abrange municípios do Litoral Sul, Grande Vitória e parte do Litoral Norte capixaba.
A Marinha do Brasil já havia divulgado um alerta para ventos de até 74 km/h no litoral capixaba, entre a manhã desta segunda-feira (29) e a tarde de quarta-feira (31). O motivo é a passagem de uma frente fria, que ainda pode provocar ondas de mais de três metros de altura.