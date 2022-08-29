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Frente fria

ES tem previsão de chuva e recebe alerta de queda de temperatura

Segundo o Inmet, haverá queda de até 5 °C na temperatura na Região Sul; Estado também tem previsão de chuva neste início da semana
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

29 ago 2022 às 07:50

Publicado em 29 de Agosto de 2022 às 07:50

Vitor Jubini registrou imagens da frente fria no Parque da Fonte Grande
Temperaturas devem cair no Espírito Santo a partir desta segunda-feira (29) Crédito: Vitor Jubini
Após um fim de semana de sol e calor, o capixaba pode se preparar para tirar o casaco do armário novamente. O Espírito Santo recebeu um alerta de queda de temperatura de até 5 °C, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso, que atinge principalmente a Região Sul, tem início a partir do meio-dia desta segunda-feira (29) e tem validade de 24h, até o mesmo horário de terça-feira (30).
Conforme o instituto, o alerta está na classificação "perigo" e há risco à saúde. A orientação é procurar a Defesa Civil por meio do telefone 199. O Inmet aponta que os municípios afetados são:
  1. Alegre
  2. Alfredo Chaves
  3. Anchieta
  4. Apiacá
  5. Atílio Vivacqua
  6. Bom Jesus do Norte
  7. Cachoeiro de Itapemirim
  8. Castelo
  9. Divino De São Lourenço
  10. Dores Do Rio Preto
  11. Guaçuí
  12. Ibitirama
  13. Iconha
  14. Itapemirim
  15. Jerônimo Monteiro
  16. Marataízes
  17. Mimoso do Sul
  18. Muniz Freire
  19. Muqui
  20. Piúma
  21. Presidente Kennedy
  22. Rio Novo do Sul
  23. São José Do Calçado
  24. Vargem Alta
A queda de temperatura também será acompanhada de chuva em todo o Estado. É o que aponta o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), que diz que a passagem de uma frente fria pelo Espírito Santo trará mudanças no clima.
O Incaper prevê tempo nublado e chuvas a partir da tarde em todas as regiões nesta segunda-feira (29). O instituto também indica ventos que podem soprar com intensidade moderada em trechos do Estado.
Primavera começa com chuva, vento e frio na Capital
Frio e chuva devem chegar no Estado a partir desta segunda (29) Crédito: Fernando Madeira
Na Região Sul, onde há o alerta de queda de temperatura, o Incaper prevê que os termômetros devem marcar entre 16 °C e 27 °C. Na região Serrana, a mínima é de 13 °C, com máximas de 20 °C. 
O clima também ficará ameno na Grande Vitória, onde a previsão é de mínima de 18 °C e máxima de 23 °C. Na Região Norte, os termômetros devem variar de 17 °C a 30 °C.
Para terça-feira (30), também há previsão de chuva fraca ocasional por toda a metade sul capixaba, incluindo a Grande Vitória. Não há expectativa de chuva apenas nas regiões Norte e Noroeste. O vento sopra com moderada intensidade pelo litoral capixaba.

ALERTA DE VENTOS COSTEIROS

O Inmet também emitiu um alerta para ventos costeiros na noite deste domingo (28), com validade até as 23h desta segunda (29). O aviso abrange municípios do Litoral Sul, Grande Vitória e parte do Litoral Norte capixaba.
A Marinha do Brasil já havia divulgado um alerta para ventos de até 74 km/h no litoral capixaba, entre a manhã desta segunda-feira (29) e a tarde de quarta-feira (31). O motivo é a passagem de uma frente fria, que ainda pode provocar ondas de mais de três metros de altura.

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