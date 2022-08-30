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Drogas

Operação mira tráfico perto de escolas e faculdades na Grande Vitória

Ação policial aconteceu em bairros da Serra, Vila Velha, Cariacica, Vitória e Viana nesta terça (30). 14 mandados de busca e apreensão foram cumpridos
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

30 ago 2022 às 10:27

Publicado em 30 de Agosto de 2022 às 10:27

A operação ocorreu simultaneamente no entorno de cinco escolas nos municípios da Serra, Vila Velha, Cariacica, Vitória e Viana
A operação ocorreu simultaneamente no entorno de cinco escolas nos municípios da Serra, Vila Velha, Cariacica, Vitória e Viana Crédito: Divulgação/Sesp
Uma operação para coibir o tráfico de drogas próximo a escolas e faculdades em bairros da Grande Vitória foi deflagrada na manhã nesta terça-feira (30). Ao todo, 14 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos municípios da Serra, Vila Velha, Cariacica, Vitória e Viana.
A ação foi realizada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) e contou com apoio do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc) e da Polícia Militar. Os bairros que foram alvo da operação são Divinópolis (Serra), Glória (Vila Velha), Mucuri (Cariacica), Ilha de Santa Maria (Vitória) e Soteco (Viana). O titular do Denarc, delegado Tarcísio Otoni, pediu que moradores dessas áreas ajudem denunciando traficantes.
"Além do caráter repressivo, essa operação também tem como objetivo educar, conscientizar e proteger as nossas crianças e nossos adolescentes desse tipo de crime. É um tipo de tráfico que as pessoas vêem, por isso, pedimos à população que, ao perceberem isso, denunciem pelo Disque- Denúncia 181 ou pelo site”, disse.
As investigações continuam nos inquéritos policiais do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), para apurar a responsabilidade dos investigados.
A operação ocorreu simultaneamente no entorno de cinco escolas nos municípios da Serra, Vila Velha, Cariacica, Vitória e Viana
A operação ocorreu simultaneamente no entorno de cinco escolas nos municípios da Serra, Vila Velha, Cariacica, Vitória e Viana Crédito: Divulgação/Sesp

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