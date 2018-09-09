Ex-marido ateia fogo em diarista na frente do filhos na Serra

Diarista tem o corpo queimado com fogo na Serra Crédito: Ricardo Medeiros

Uma diarista de 36 anos está internada em estado grave após o ex-marido atear fogo no corpo dela na frente dos filhos, na noite deste sábado (8), em Jardim Tropical, na Serra. O autor do crime, um cadeirante de 36 anos, ateou fogo na ex-esposa e não foi localizado quando a Polícia Militar chegou ao local.

Segundo informações de testemunhas, a vítima havia saído de casa para ir à casa de uma vizinha para fazer sopa para os dois filhos pequenos. O ex-marido havia retirado o botijão de gás da casa da diarista sobre o pretexto de que havia sido paga por ele.

Desde a separação, o cadeirante passou a morar em cima da casa da ex-esposa, onde mora os pais do suspeito. A diarista morava no local com a filha de 5 anos de um relacionamento anterior e com o filho do casal, de apenas dois anos. Também estavam na casa duas sobrinhas da diarista, ambas adolescentes de 17 anos, que passavam o final de semana com a tia.

Ao retornar para casa enquanto a sopa cozinhava na casa da vizinha, a diarista foi surpreendida pela presença do ex-marido. No local, ele havia trancado o portão de acesso à casa, impedindo que a vítima entrasse no local, jogou álcool e ateou fogo.

Em meio ao desespero, uma das sobrinhas da vítima conseguiu jogar água sobre o corpo da tia e apagar parte das chamas. As sobrinhas pegaram uma garrafa da geladeira e jogaram nela. Minha irmã está sem pele no corpo, toda deformada, contou uma das irmãs da diarista, uma dona de casa de 45 anos.

As sobrinhas receberam ajuda de vizinhos que acionaram uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) . A vítima foi levada para o Hospital Jayme dos Santos, onde continuava internada em estado grave até o final da manhã.

A Polícia Militar foi acionada e compareceu no local do fato e fez buscas pelo suspeito. Porém, ele não foi localizado até o momento. Na casa foi recolhido um frasco com um pouco de gasolina dentro e também um frasco de álcool já vazio. Eu acho que ele planejou pois ele xingava muito minha irmã. Ele tentou até a apunhalar com uma faca, afirmou a irmã da vítima enquanto aguardava por notícias do estado de saúde no hospital.