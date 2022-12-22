Motorista de aplicativo é vítima de sequestro-relâmpago e agredido em Cariacica

Motorista de aplicativo mostra ferimento das agressões sofridas Crédito: Rodrigo Gomes

Um motorista de aplicativo, de 27 anos, é a mais recente vítima de sequestro-relâmpago, modalidade de crime em que a pessoa é obrigada a fazer transferências bancárias via Pix. Ele ficou cerca de duas horas sendo agredido por criminosos e ameaçado de morte, na noite desta quarta-feira (21), em Nova Rosa da Penha II, Cariacica . Da sua conta, os bandidos conseguiram retirar R$ 500.

Segundo a repórter Dani Carla, da TV Gazeta, a noite de terror do motorista começou por volta das 19 horas, quando ele pegou uma passageira em um shopping de Cariacica com destino a Nova Rosa da Penha II, no mesmo município.

Durante parte do trajeto, o motorista contou que a mulher dizia estar falando com uma amiga. A poucos metros da praça do bairro Nova Rosa da Penha II, enquanto a mulher ainda estava no carro, cinco homens armados cercaram o veículo.

Segundo a vítima contou à reportagem da TV Gazeta, os criminosos pediram que a passageira saísse do veículo e entraram no carro.

Três criminosos fugiram com o veículo e os outros dois levaram o motorista para um matagal ainda no bairro, onde ele foi agredido e obrigado a fazer transferência bancárias via Pix. Ele transferiu cerca de R$ 500 para os criminosos, que ainda levaram o dinheiro que ele tinha no carro.

O motorista disse que um dos momentos mais tensos foi quando um morador passou perto do local onde ele estava sendo agredido. Os criminosos disseram que a vítima era estupradora de criança e que por isso estava sendo agredido. Quando tentou explicar, o motorista foi ainda mais agredido.

Depois de duas horas de agressão e ameaças, os criminosos liberaram o motorista, que ainda ficou perdido no matagal, até que pediu ajuda a um homem na Rodovia do Contorno.

Ainda segundo a repórter Dani Carla, ele acredita que a mulher que pediu a corrida participou do assalto. Isso porque o local onde foi agredido fica próximo da praça e em nenhum momento, a passageira acionou a Polícia Militar.

"Não vou julgar ninguém, mas não tem como. Eu nem cheguei a parar, já entraram e liberam para ela, nem recebi a viagem dela”, disse o motorista.

O rapaz é torneiro mecânico desempregado e trabalha como motorista de aplicativo há três meses.

"Fiquei orando abaixado, pedindo misericórdia. Foi a hora que um rapaz enviou um áudio e o criminoso ouviu alto. Ele disse 'não mata ele, não'. Aí o criminoso disse 'vou dispensar você, deu sorte'."

Em nota, a Polícia Civil informou que, após consulta ao banco de dados da Delegacia de Furto e Roubo de Veículos (DFRV), constatou-se que o automóvel do motorista está com restrição.

"O caso segue sob investigação e até o momento nenhum suspeito foi detido e o veículo não consta como recuperado. A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br . O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", diz a nota.