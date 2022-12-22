Suspeito é baleado após perseguição e troca de tiros com a PM em Vila Velha

Suspeito bateu com o carro em uma viatura da Polícia Militar Crédito: TV Gazeta

Após perseguição policial, um suspeito de 33 anos bateu com o carro em uma viatura da Polícia Militar , no final da tarde desta quarta-feira (21), em Cidade da Barra, Vila Velha . Numa troca de tiros, ele foi baleado na perna.

Segundo o repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, durante a perseguição, o suspeito bateu na viatura. Depois da batida, o motorista tentou fugir, trocou tiros com a polícia, foi baleado e acabou preso.

A viatura da PM chegou a ser atingida pelos disparos, mas os policiais não se feriram.

Ainda de acordo com o repórter Caíque Verli, o carro perseguido pela Polícia Militar havia sido roubado de um motorista de aplicativo duas horas antes. Os policiais viram quando o carro passou no bairro Ulisses Guimarães, também em Vila Velha. Os agentes deram ordem de parada, mas o suspeito não obedeceu e avançou com o veículo em alta velocidade.

O homem foi levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência São Lucas, em Vitória. Ele levou dois tiros na perna. A arma foi apreendida e entregue na Delegacia Regional de Vila Velha, onde o caso foi registrado.