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Cidade da Barra

Suspeito é baleado após perseguição e troca de tiros com a PM em Vila Velha

O homem dirigia um carro que havia sido roubado horas antes em outro bairro do município; ele não parou quando a polícia determinou
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 dez 2022 às 12:50

Publicado em 22 de Dezembro de 2022 às 12:50

Suspeito é baleado após perseguição e troca de tiros com a polícia em Vila Velha
Suspeito bateu com o carro em uma viatura da Polícia Militar Crédito: TV Gazeta
Após perseguição policial, um suspeito de 33 anos bateu com o carro em uma viatura da Polícia Militar, no final da tarde desta quarta-feira (21), em Cidade da Barra, Vila Velha. Numa troca de tiros, ele foi baleado na perna. 
Segundo o repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, durante a perseguição, o suspeito bateu na viatura. Depois da batida, o motorista tentou fugir, trocou tiros com a polícia, foi baleado e acabou preso.
A viatura da PM chegou a ser atingida pelos disparos, mas os policiais não se feriram.
Ainda de acordo com o repórter Caíque Verli, o carro perseguido pela Polícia Militar havia sido roubado de um motorista de aplicativo duas horas antes. Os policiais viram quando o carro passou no bairro Ulisses Guimarães, também em Vila Velha. Os agentes deram ordem de parada, mas o suspeito não obedeceu e avançou com o veículo em alta velocidade.
O homem foi levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência São Lucas, em Vitória. Ele levou dois tiros na perna. A arma foi apreendida e entregue na Delegacia Regional de Vila Velha, onde o caso foi registrado.
Ainda não há previsão de alta do suspeito e nem informações sobre seu estado de saúde.

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