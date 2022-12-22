Ônibus é incendiado em Guarapari após greve de funcionários

Um ônibus da viação Lorenzutti foi incendiado na noite desta quarta-feira (21), no bairro Muquiçaba, em Guarapari . Mais cedo, funcionários chegaram a fazer greve por falta de pagamento, mas, após um acordo, suspenderam o movimento grevista. Os autores do crime ainda não foram identificados e também não há informação se existe relação do incêndio com a paralisação dos trabalhadores.

Polícia Militar informou que houve um acionamento da equipe informando sobre um ônibus pegando fogo na garagem da empresa. Quando os militares chegaram ao local, o Corpo de Bombeiros já estava combatendo o incêndio, que havia destruído, por completo, o veículo e fios ligados a um poste.

Testemunhas relataram que o incêndio foi intencional, e os autores fugiram a pé após atearem fogo no ônibus. O responsável pela entrada dos veículos na garagem disse que não conseguiu ver os suspeitos que cometeram o crime.

Questionado pelos policiais se havia ocorrido algum movimento grevista na empresa, o funcionário disse que houve, na manhã de quarta, uma paralisação de trabalhadores por atraso no pagamento, mas que a situação havia sido resolvida em seguida, durante uma reunião e que a empresa teria se comprometido a pagar os salários.

Em nota, o Corpo de Bombeiros confirmou que foi acionado, realizou o combate e extinguiu as chamas. Não houve vítimas.