Estelionatário foragido dos Estados Unidos é preso na Serra

Em uma ação conjunta realizada na manhã desta quinta-feira (22), policiais federais e da força-tarefa de Segurança Pública do Espírito Santo prenderam um brasileiro, de 34 anos, foragido da Justiça dos Estados Unidos (EUA). Ele foi encontrado em um condomínio de apartamentos no município da Serra

O suspeito responde a vários processos em território norte-americano, possui mandados de prisão em aberto e é acusado de lesar intencionalmente várias pessoas que o contrataram para a realização de reformas em suas casas.

Conforme informações da , sem as licenças legais para operar esse tipo de negócio, ele firmava contratos com dados falsos, consciente de que jamais poderia entregar os trabalhos firmados. Após receber as parcelas de entrada, o acusado sumia. Somente no estado de Massachusetts (EUA), o prejuízo das vítimas conhecidas passa dos R$ 500 mil, mas estima-se que o valor possa ser ainda maior, segundo a polícia.

Ao saber dos processos movidos contra ele e das ordens de prisão em seu desfavor, o acusado fugiu para o Brasil. Indignadas, vítimas se organizaram em um grupo e pediram providências à Polícia Federal.

Imediatamente, segundo a PF, as ações cabíveis para o processamento do caso foram tomadas e um pedido de prisão foi apresentado à Justiça do Espírito Santo, que emitiu um mandado de prisão para sua captura.

As ações para localizá-lo e prendê-lo foram iniciadas em novembro e se encerraram nesta quinta-feira, quando ele foi encontrado em um condomínio de apartamentos no município da Serra.