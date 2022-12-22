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Norte do ES

Homem morre eletrocutado enquanto trabalhava em Sooretama

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima empurrava um andaime que encostou em fios de alta tensão dentro de empresa de produção de mamão
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

22 dez 2022 às 11:12

Publicado em 22 de Dezembro de 2022 às 11:12

Vítima levou descarga elétrica dentro de empresa
Vítima levou descarga elétrica dentro de empresa Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um homem morreu eletrocutado enquanto trabalhava no bairro Vale do Sol, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, na tarde de quarta-feira (21). Segundo informações da Polícia Militar, Alexsandro Santana era funcionário de uma empresa terceirizada e estava empurrando um andaime, quando a estrutura encostou em fios de alta tensão e ele levou uma descarga elétrica. O caso aconteceu em uma produtora de mamão.
Alexsandro trabalhava na Linhagrade, empresa de Linhares da área de serralheria e metalurgia. Em nota, disse que o funcionário estava com todos os equipamentos de proteção (EPIs) e empurrava uma torre de andaime, de 6 metros, com quatro rodas. "A torre se chocou com o fio de alta tensão. Não existia nenhuma possibilidade de que algum tipo de EPI anulasse a carga de alta tensão de 13 mil volts. A empresa está dando suporte à família e assistência funerária."
A PM informou que a EDP, concessionária de energia elétrica, precisou ir até o local para desligar o fornecimento dos fios de alta tensão dentro da propriedade. Em seguida, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou a morte da vítima.
O corpo de Alexsandro foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e depois liberado aos familiares. A Polícia Civil informou, por nota, que as circunstâncias do fato serão apuradas pela Delegacia de Sooretama e, por enquanto, detalhes não serão divulgados.
A empresa Doce Vida, onde o trabalhador sofreu a descarga, informou que o andaime era utilizado em uma obra de extensão de um galpão e que o acidente aconteceu ao final do dia de trabalho. 
"A empresa lamenta o ocorrido e está dando as tratativas adequadas. O Alex trabalhava para a empresa terceirizada que foi contratada para a realização do serviço de extensão do galpão da empresa. A rede elétrica que causou o dano, não é a rede da empresa, mas sim, uma rede que alimenta parte do bairro Vale do Sol. Essa rede passa dentro do pátio da empresa", afirmou, em nota.
Também por nota, a EDP disse lamentar o episódio e informou que técnicos da empresa estiveram no local e constataram que a rede elétrica encontra-se dentro das normas técnicas e de segurança.
"A distribuidora alerta que são proibidas obras de construções ou reformas próximas da rede elétrica, sendo assim é preciso, antes de iniciar os serviços, que o cliente acione a EDP e solicite o afastamento da rede pelo período da reforma. A empresa informa ainda que perante análise técnica da solicitação realizada, pode até mesmo ser necessário o desligamento do fornecimento de energia do cliente durante a execução do serviço."
Em caso de dúvida, afirma a concessionária, o consumidor pode entrar com contato pelas agências no telefone 0800 721 0707.

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