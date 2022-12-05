Bebê sofre acidente doméstico e tem 70% do corpo queimado em Sooretama

Um bebê de 1 ano e 10 meses teve cerca de 70% do corpo queimado após sofrer um acidente doméstico na noite deste domingo (4), em Sooretama, no Norte do Espírito Santo. Segundo informações do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), uma panela com óleo quente caiu sobre o menino. O estado de saúde do bebê é grave.
O bebê já estava internado em um hospital de Colatina. Na manhã desta segunda-feira (5) equipe do resgate aeromédico do Notaer foi acionada para realizar a transferência da criança, que estava entubada, para o Hospital Estadual Infantil Drª Milena Gottardi, em Vitória.