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Bebê sofre acidente doméstico e tem 70% do corpo queimado em Sooretama

O bebê já estava internado em Colatina, mas precisou ser transferido para o Hospital Estadual Infantil Drª Milena Gottardi, em Vitória. O estado de saúde é grave

Publicado em 05 de Dezembro de 2022 às 14:52

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

05 dez 2022 às 14:52
Bebê sofre acidente doméstico e tem 70% do corpo queimado em Sooretama
Bebê sofre acidente doméstico e tem 70% do corpo queimado em Sooretama Crédito: Notaer | Reprodução
Um bebê de 1 ano e 10 meses teve cerca de 70% do corpo queimado após sofrer um acidente doméstico na noite deste domingo (4), em Sooretama, no Norte do Espírito Santo. Segundo informações do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), uma panela com óleo quente caiu sobre o menino. O estado de saúde do bebê é grave.
Bebê sofre acidente doméstico e tem 70% do corpo queimado em Sooretama
Bebê sofre acidente doméstico e tem 70% do corpo queimado em Sooretama Crédito: Notaer | Reprodução
O bebê já estava internado em um hospital de Colatina. Na manhã desta segunda-feira (5) equipe do resgate aeromédico do Notaer foi acionada para realizar a transferência da criança, que estava entubada, para o Hospital Estadual Infantil Drª Milena Gottardi, em Vitória.

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