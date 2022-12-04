Jovem morre afogado após ser levado por correnteza do mar em Marataízes

O corpo de um homem foi encontrado na tarde deste domingo (4) na Praia das Pitas, que fica próxima à Lagoa do Siri, em Marataízes, no Sul do Estado. O homem foi vítima de afogamento. De acordo com a Polícia Militar, no final da tarde deste sábado (3), um grupo estava tomando banho no encontro do mar com a lagoa. Uma das pessoas que estava no local foi arrastada pela forte correnteza, vindo a submergir, não sendo mais localizada.
Na manhã deste domingo, um guarda-vidas que estava por ali localizou o corpo na Praia das Pitas. A vítima foi retirada da água e a Polícia Militar foi acionada. A Polícia Civil também esteve no local.
Segundo testemunhas, o rapaz é um jovem de 19 anos, que era agricultor. Ele estava na lagoa e brincava na correnteza. "Ele estava lá brincando com outras quatro ou cinco pessoas na água, mas veio a correnteza forte demais e o levou. A gente não conseguiu fazer nada" informou Elivelton Zambom, que era patrão da vítima. No momento, o Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o jovem não foi mais localizado.
O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal, o SML de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Com informações de Erika Carvalho, da TV Gazeta Norte