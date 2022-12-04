Defesa Civil alerta para risco de rompimento de barragem em Colatina

Barragem em propriedade rural de Colatina corre o risco de romper e atingir casas às margens do Rio Baunilha Crédito: Reprodução/Redes sociais

Apesar do nível do rio Baunilha ter diminuído, a Defesa Civil de Colatina, Noroeste do Espírito Santo, mantém o alerta para a população de Baunilha e região. De acordo com informações, ainda há risco de rompimento de barragem situada na propriedade rural da família Guerra, entre Alto Baunilha e o distrito de Baunilha, e orienta a população que mora às margens do rio e abaixo da vazante da barragem que deixe a região e se abrigue em local seguro. Se a estrutura entrar em colapso, as casas dos ribeirinhos poderão ser atingidas pela enxurrada.

Procurada por A Gazeta, a Agência Estadual de Recursos Hídricos informou que a barragem em questão não tem outorga registrada na Agerh, nem está registrada no Cadastro de Segurança de Barragens da Agência.

Equipes da Agerh, do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) e do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) vão sobrevoar a área na tarde desta segunda-feira (5) para avaliar a situação do local, já há outras barragens acima desta que precisam ser monitoradas.

Atualização A Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) enviou nota sobre a situação da barragem citada na matéria. O texto foi atualizado.

O alerta foi divulgado nas redes sociais e as informações indicam que, devido ao acumulado de chuva dos últimos dias, a barragem apresentou instabilidade e encontra-se em estado crítico, com risco iminente de rompimento, isto é, pode estourar a qualquer momento. Assim, as comunidades ribeirinhas que pertencem à Vila Juquita, ao distrito de Baunilha e de toda a região do Rio Baunilha são orientadas a pegar documentos pessoais e outros itens importantes e deixar suas casas.

Na publicação, a Defesa Civil ainda ressalta que, em caso de emergência, é para a população de Colatina entrar em contato pelo telefone (27) 99883-0305.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que, em virtude de deslizamentos causados pelas fortes chuvas, a BR 259 está interditada nos dois sentidos, na altura do quilômetro 36 (entre Baunilha e o trevo de Maria Ortiz). A Secretaria Municipal de Trânsito de Colatina orienta a todos que saiam de casa apenas em situação de emergência e que, se possível, adiem as viagens neste domingo (4).