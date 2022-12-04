Pai e filho morrem após carro bater em árvore na ES 472, em Conceição do Castelo

Pai e filho morreram em um acidente de trânsito na ES 472, próximo à localidade de Viçosa, zona rural de Conceição de Castelo, Região do Sul do Espírito Santo. O acidente foi na noite deste sábado (3) e envolveu apenas um carro.

A Polícia Civil foi acionada e, assim que chegou ao local, constatou que as vítimas, que tinham 59 e 29 anos, já estavam sem vida. O veículo seguia de Conceição do Castelo para Castelo, quando saiu da pista e acabou batendo em uma árvore. Depois disso, o carro desceu por uma encosta de elevação inclinada, de aproximadamente 70 metros, e só parou no leito do rio.

As duas vítimas tiveram os corpos arremessados para fora do automóvel, sendo encontrados à margem esquerda do rio pelas equipes socorristas. Não havia outros ocupantes no carro.