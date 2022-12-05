Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Imagens aéreas

Chuva no ES: vídeo mostra resgate de grávida e situação de Santa Leopoldina

Gestante ficou ilhada, sem medicação e consulta médica por dias em decorrência das fortes chuvas que atingem Estado; imagens do resgate nesta segunda (5) mostram a situação do município

Publicado em 05 de Dezembro de 2022 às 12:29

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

05 dez 2022 às 12:29
Uma mulher de 44 anos, grávida de gêmeos, foi resgatada pelo Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) na manhã desta segunda-feira (5), em Colina Verde, Santa Leopoldina, na Região Serrana, após ficar ilhada, sem medicação e consulta médica por dias em decorrência das fortes chuvas que atingem o Espírito Santo. A gestante está com anemia e, após o socorro, foi atendida em uma clínica particular em Vitória. Imagens aéreas feitas ainda no helicóptero do Notaer mostram a situação do município por conta da chuva. Parte da vegetação foi tomada pelo alagamento.
O Notaer disse que foi acionado pelo Corpo de Bombeiros, uma vez que não era possível realizar o resgate por terra. A primeira tentativa de resgate aéreo aconteceu no domingo (4), quando a equipe esteve no local durante a tarde, mas encontrou condições meteorológicas que não permitiam o trabalho. Nesta segunda-feira, a equipe voltou a sobrevoar a localidade de Colina Verde.
Segundo boletim da Defesa Civil, divulgado às 6h desta segunda-feira (5), a cidade foi a terceira mais atingida pela chuva nas últimas 24 horas, com mais de 65 mm. 590 pessoas, entre desalojados e desabrigados, chegaram a ficar fora de casa em Santa Leopoldina. Houve ainda deslizamento, que interditou totalmente um trecho da rodovia ES 080.
Visão do helicóptero mostra como estava a região no momento do resgate
Visão do helicóptero mostra como estava a região no momento do resgate Crédito: Divulgação | Notaer

Grávida precisava de medicação

De acordo com o Notaer, a gestante tem 44 anos e está grávida de gêmeos há 34 semanas. Quando foi resgatada, ela estava com anemia, necessitando de aplicação intravenosa de um medicamento voltado justamente para combate da enfermidade. A anemia indica quantidade insuficiente de glóbulos vermelhos por conta da falta de ferro no organismo, dificultando o transporte de oxigênio no corpo.
A primeira dose do remédio foi aplicada no dia 25 de novembro, quando o Estado já estava sendo atingido pelas fortes chuvas. O aumento do volume de chuva, no entanto, impediu que ela fosse medicada nos dias 28 de novembro e 2 de dezembro.
Resgate de gestante em Santa Leopoldina
Resgate de gestante em Santa Leopoldina Crédito: Divulgação | Notaer
Uma das bebês ainda estaria com restrição de crescimento, e a mulher precisaria ter feito um exame médico no último dia 29. Mas não conseguiu ir por estar ilhada.
A gestante, junto com uma acompanhante, foi levada de Santa Leopoldina para Vitoria. O helicóptero do Notaer pousou na base, de onde ela seguiu para uma clínica particular na Capital.

LEIA MAIS SOBRE A CHUVA NO ES

Chuva continua no ES? Veja a previsão do tempo para o início da semana

Chuva faz mais de 4 mil pessoas começarem a semana fora de casa no ES

Escolas que servem de abrigo a desabrigados não terão aulas presenciais no ES

Chuva no ES: o drama de moradores de Viana e Cariacica que perderam tudo

Chuva no ES: 30 dias para liberar trecho da BR 101 Norte

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chuva Chuva no ES espírito santo gestação gravidez Santa Leopoldina Notaer
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como um brasileiro buscou apoio de Thomas Jefferson, autor da independência americana, para separar o Brasil de Portugal
Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba
Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados