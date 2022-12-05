Chuva no ES: vídeo mostra resgate de grávida e situação de Santa Leopoldina

Notaer disse que foi acionado pelo Corpo de Bombeiros, uma vez que não era possível realizar o resgate por terra. A primeira tentativa de resgate aéreo aconteceu no domingo (4), quando a equipe esteve no local durante a tarde, mas encontrou condições meteorológicas que não permitiam o trabalho. Nesta segunda-feira, a equipe voltou a sobrevoar a localidade de Colina Verde.

Visão do helicóptero mostra como estava a região no momento do resgate Crédito: Divulgação | Notaer

Grávida precisava de medicação

De acordo com o Notaer, a gestante tem 44 anos e está grávida de gêmeos há 34 semanas. Quando foi resgatada, ela estava com anemia, necessitando de aplicação intravenosa de um medicamento voltado justamente para combate da enfermidade. A anemia indica quantidade insuficiente de glóbulos vermelhos por conta da falta de ferro no organismo, dificultando o transporte de oxigênio no corpo.

A primeira dose do remédio foi aplicada no dia 25 de novembro, quando o Estado já estava sendo atingido pelas fortes chuvas. O aumento do volume de chuva, no entanto, impediu que ela fosse medicada nos dias 28 de novembro e 2 de dezembro.

Resgate de gestante em Santa Leopoldina Crédito: Divulgação | Notaer

Uma das bebês ainda estaria com restrição de crescimento, e a mulher precisaria ter feito um exame médico no último dia 29. Mas não conseguiu ir por estar ilhada.