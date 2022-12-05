Chuva no ES: vídeo mostra resgate de grávida e situação de Santa Leopoldina

Uma mulher de 44 anos, grávida de gêmeos, foi resgatada pelo Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) na manhã desta segunda-feira (5), em Colina Verde, Santa Leopoldina, na Região Serrana, após ficar ilhada, sem medicação e consulta médica por dias em decorrência das fortes chuvas que atingem o Espírito Santo. A gestante está com anemia e, após o socorro, foi atendida em uma clínica particular em Vitória. Imagens aéreas feitas ainda no helicóptero do Notaer mostram a situação do município por conta da chuva. Parte da vegetação foi tomada pelo alagamento.
O Notaer disse que foi acionado pelo Corpo de Bombeiros, uma vez que não era possível realizar o resgate por terra. A primeira tentativa de resgate aéreo aconteceu no domingo (4), quando a equipe esteve no local durante a tarde, mas encontrou condições meteorológicas que não permitiam o trabalho. Nesta segunda-feira, a equipe voltou a sobrevoar a localidade de Colina Verde.
Segundo boletim da Defesa Civil, divulgado às 6h desta segunda-feira (5), a cidade foi a terceira mais atingida pela chuva nas últimas 24 horas, com mais de 65 mm. 590 pessoas, entre desalojados e desabrigados, chegaram a ficar fora de casa em Santa Leopoldina. Houve ainda deslizamento, que interditou totalmente um trecho da rodovia ES 080.
Grávida precisava de medicação
De acordo com o Notaer, a gestante tem 44 anos e está grávida de gêmeos há 34 semanas. Quando foi resgatada, ela estava com anemia, necessitando de aplicação intravenosa de um medicamento voltado justamente para combate da enfermidade. A anemia indica quantidade insuficiente de glóbulos vermelhos por conta da falta de ferro no organismo, dificultando o transporte de oxigênio no corpo.
A primeira dose do remédio foi aplicada no dia 25 de novembro, quando o Estado já estava sendo atingido pelas fortes chuvas. O aumento do volume de chuva, no entanto, impediu que ela fosse medicada nos dias 28 de novembro e 2 de dezembro.
Uma das bebês ainda estaria com restrição de crescimento, e a mulher precisaria ter feito um exame médico no último dia 29. Mas não conseguiu ir por estar ilhada.
A gestante, junto com uma acompanhante, foi levada de Santa Leopoldina para Vitoria. O helicóptero do Notaer pousou na base, de onde ela seguiu para uma clínica particular na Capital.