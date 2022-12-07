Adolescente é morto a tiros e corpo é encontrado pela mãe em Sooretama

Um adolescente de 16 anos foi assassinado a tiros e o corpo dele foi encontrado em uma área de mata no Centro de Sooretama, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (6). Ricardo Souza dos Santos foi atingido por sete disparos, segundo a Polícia Militar.

O adolescente sofreu um disparo no peito, outro no pescoço, um atrás da orelha, um acima do olho esquerdo e três no rosto. A mãe de Ricardo foi a primeira a ver o corpo do filho, já sem vida. Familiares disseram para a PM que o jovem mora com o pai em Regência, no Litoral de Linhares, e havia chegado em Sooretama por volta de 11h. A corporação foi acionada para o homicídio uma hora após a chegada dele ao município.

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, policiais encontraram uma bucha de maconha no bolso da bermuda do adolescente. Ainda não há informações sobre a autoria ou motivação do crime.

16º Delegacia Regional de Linhares, que também abrange a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM). Crédito: Heber Tomaz

O corpo de Ricardo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O

A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. "Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto", disse, em nota.