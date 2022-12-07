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Crime

Adolescente é morto a tiros e corpo é encontrado pela mãe em Sooretama

Ricardo Souza dos Santos, de 16 anos, foi atingido por sete disparos; ele morava com o pai em Linhares e foi assassinado uma hora após chegar ao Centro de Sooretama

Publicado em 07 de Dezembro de 2022 às 11:42

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

07 dez 2022 às 11:42
Um adolescente de 16 anos foi assassinado a tiros e o corpo dele foi encontrado em uma área de mata no Centro de Sooretama, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (6). Ricardo Souza dos Santos foi atingido por sete disparos, segundo a Polícia Militar.
O adolescente sofreu um disparo no peito, outro no pescoço, um atrás da orelha, um acima do olho esquerdo e três no rosto. A mãe de Ricardo foi a primeira a ver o corpo do filho, já sem vida. Familiares disseram para a PM que o jovem mora com o pai em Regência, no Litoral de Linhares, e havia chegado em Sooretama por volta de 11h. A corporação foi acionada para o homicídio uma hora após a chegada dele ao município.
Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, policiais encontraram uma bucha de maconha no bolso da bermuda do adolescente. Ainda não há informações sobre a autoria ou motivação do crime.
16º Delegacia Regional de Linhares, que também abrange a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM).
16º Delegacia Regional de Linhares, que também abrange a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM). Crédito: Heber Tomaz
O corpo de Ricardo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O
A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. "Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto", disse, em nota.
A Polícia Civil destacou que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

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