Jovem é assassinado com tiros na cabeça e no peito em Sooretama

Vítima do homicídio, Jairo Bernardo tinha 25 anos Crédito: Reprodução

Um jovem de 25 anos foi assassinado com mais de 10 tiros na tarde desta terça-feira (13), no Centro de Sooretama, no Norte do Espírito Santo. Os disparos atingiram principalmente a região da cabeça e do peito de Jairo Bernardo, de acordo com informações da Polícia Militar. Até o momento, não há informações sobre autoria ou motivação do crime.

Segundo boletim de ocorrência da PM, pessoas que estavam no local se recusaram a prestar informações sobre o caso. A corporação destacou, no documento, que Jairo Bernardo tinha passagem pela polícia em 2019, mas não foi informado por qual crime.

O corpo do jovem foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. No local do crime, a PM encontrou balas de pelo menos dois tipos de armas.

A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Sooretama. "Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto", pontuou, em nota.