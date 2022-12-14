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Mais de 10 disparos

Jovem é assassinado com tiros na cabeça e no peito em Sooretama

Segundo a PM, Jairo Bernardo, de 25 anos, tinha passagem pela polícia por crime cometido em 2019. Polícia Civil disse que investiga o caso e que nenhum suspeito foi preso

Publicado em 14 de Dezembro de 2022 às 11:54

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

14 dez 2022 às 11:54
VJairo Bernardo tinha 25 anos
Vítima do homicídio, Jairo Bernardo tinha 25 anos Crédito: Reprodução
Um jovem de 25 anos foi assassinado com mais de 10 tiros na tarde desta terça-feira (13), no Centro de Sooretama, no Norte do Espírito Santo. Os disparos atingiram principalmente a região da cabeça e do peito de Jairo Bernardo, de acordo com informações da Polícia Militar. Até o momento, não há informações sobre autoria ou motivação do crime.
Segundo boletim de ocorrência da PM, pessoas que estavam no local se recusaram a prestar informações sobre o caso. A corporação destacou, no documento, que Jairo Bernardo tinha passagem pela polícia em 2019, mas não foi informado por qual crime.
O corpo do jovem foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. No local do crime, a PM encontrou balas de pelo menos dois tipos de armas.
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Sooretama. "Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto",  pontuou, em nota.
A corporação destacou que a população pode contribuir nas investigações com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

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