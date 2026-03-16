Jovem de 23 anos é morto a tiros dentro de carro no Centro de Pancas

Jovem é assassinado dentro do carro e suspeito é preso em Pancas Crédito: Leitor | A Gazeta

Um jovem de 23 anos foi morto a tiros dentro do carro que dirigia no Centro de Pancas, no Noroeste do Espírito Santo, no domingo (15). Após o crime, um suspeito de 37 anos foi localizado e preso pela Polícia Militar (PM) com armas e munições em uma casa na zona rural do município. A possível participação dele no homicídio é investigada.

De acordo com a PM, testemunhas relataram que, após o assassinato, um homem roubou uma motocicleta branca e fugiu em direção à região do Córrego Icaraí. Durante as buscas, os militares localizaram o suspeito escondido em uma residência.

No local, foram apreendidas uma pistola calibre 9 mm, uma espingarda calibre 36 e uma pistola calibre 32, além de diversos carregadores e munições de diferentes calibres, como 9 mm, .38, .22 e .32. Algumas cápsulas já haviam sido disparadas. Ao ser detido, o homem afirmou aos policiais que não teve participação na morte do jovem. Ele foi conduzido à Delegacia Regional de Colatina.