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Na ES 164

Vídeo: ciclista morre após ser atropelado por ônibus em Cachoeiro

Acidente ocorreu na noite de quarta-feira (21); Imagens de câmeras de segurança flagram o momento em que Elimar Ferreira da Veiga é atingido

Publicado em 22 de Dezembro de 2022 às 12:34

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

22 dez 2022 às 12:34
Um ciclista de 53 anos morreu após ser atingido por um ônibus no início da noite desta quarta-feira (21), na ES 164, no distrito de Soturno, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A vítima, identificada como Elimar Ferreira da Veiga, morreu no local. Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento do acidente.
No vídeo é possível ver que o ciclista é atingido ao atravessar a rodovia. O local fica em frente a um posto de combustíveis. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para socorrer o ciclista, mas a morte foi confirmada no local. 
O motorista do ônibus, de 45 anos, permaneceu no local e passou por teste de alcoolemia, que testou negativo para o consumo de bebida alcoólica. Ele foi encaminhado à delegacia de Cachoeiro de Itapemirim para prestar esclarecimentos.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e liberado para os familiares.
Ciclista morre após ser atropelado por ônibus em Cachoeiro
Ciclista morre após ser atropelado por ônibus em Cachoeiro Crédito: Polícia Militar
Sobre o acidente, a Polícia Civil informou que o motorista foi ouvido e liberado na delegacia, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que ele permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificasse prisão em flagrante. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Cachoeiro.
Segundo o registro da Polícia Militar, o veículo pertence a uma empresa de mármore. A reportagem da TV Gazeta Sul acionou a empresa, que por telefone, disse que preferem não se manifestar até a averiguação dos fatos. 

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