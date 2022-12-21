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Acidente

Caminhão de bebidas tomba em acidente na ES 164 em Cachoeiro

Segundo a Polícia Militar, tombamento ocorreu na noite desta terça-feira (20), em um trecho da rodovia conhecido como Serra de Soturno

Publicado em 21 de Dezembro de 2022 às 13:13

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

21 dez 2022 às 13:13
Um caminhão transportando bebidas tombou na noite dessa terça-feira (20), na ES 164, em trecho conhecido como Serra de Soturno, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Por conta do acidente, uma das vias precisou ser interditada.
Pessoas que passaram pelo local registram imagens do caminhão caído na pista. A rodovia liga Cachoeiro de Itapemirim a Vargem Alta e a serra íngreme, conhecida por ter registros de acidentes.
Segundo a Polícia Militar, que esteve no local, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para realizar o socorro das vítimas. A corporação não informou sobre feridos e nem deu outros detalhes sobre a ocorrência.

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