Caminhão de bebidas tomba em acidente na ES 164 em Cachoeiro

Um caminhão transportando bebidas tombou na noite dessa terça-feira (20), na ES 164, em trecho conhecido como Serra de Soturno, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Por conta do acidente, uma das vias precisou ser interditada.
Pessoas que passaram pelo local registram imagens do caminhão caído na pista. A rodovia liga Cachoeiro de Itapemirim a Vargem Alta e a serra íngreme, conhecida por ter registros de acidentes.
Segundo a Polícia Militar, que esteve no local, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para realizar o socorro das vítimas. A corporação não informou sobre feridos e nem deu outros detalhes sobre a ocorrência.