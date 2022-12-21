Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Na ES 080

Casal fica ferido em acidente com carreta em rodovia de Colatina

Motorista contou à PM que tentou desviar de uma árvore, perdeu o controle do veículo e pedra que era transportada tombou no acostamento; ele e a esposa foram socorridos com ferimentos

Publicado em 21 de Dezembro de 2022 às 10:46

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

21 dez 2022 às 10:46
Veículo ficou atravessado na rodovia ES 080, em Colatina
Veículo ficou atravessado na rodovia ES 080, em Colatina Crédito: Reprodução/Redes Sociais
O motorista de uma carreta perdeu o controle ao tentar desviar de uma árvore caída na ES 080 e bateu em um barranco às margens da rodovia em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na madrugada desta quarta-feira (21). Ele e a esposa ficaram feridos e foram socorridos para um pronto-socorro na região, segundo a Polícia Militar.
A PM informou que o condutor da carteta disse aos policiais que se deparou com uma árvore caída no asfalto e, ao desviar dela, como a pista estava molhada, perdeu o controle da direção do veículo e atingiu um barrando às margens da ES 080. Um bloco de pedra que estava na carroceria tombou no acostamento da rodovia. O acidente aconteceu por volta de 2h da madrugada desta quarta-feira.
De acordo com a Polícia Militar, não houve necessidade de interdição no trecho da rodovia, mas o trânsito fluiu em uma pista até a via ser totalmente liberada. O proprietário da carreta acionou o serviço de um guincho, que já retirou o veículo do local. Não há informações sobre o estado de saúde do casal.

Veja Também

Empresário recém-casado tem apartamento invadido e furtado em Colatina

Sérgio Meneguelli é atropelado por moto no Centro de Colatina

Polícia prende suspeito que vendia drogas para universitários em Colatina

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Colatina Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Quarto onde mulher foi mantida refém em Vila Velha
Casal é preso por manter mulher de 37 anos em cárcere privado em Itapuã
Salário, renda, dinheiro, real, cem reais, economia, pagamento
Profissionalismo na gestão pública: foco é dever institucional
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: o que é ser um "bom" motorista nos dias de hoje?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados