Casal fica ferido em acidente com carreta em rodovia de Colatina

Veículo ficou atravessado na rodovia ES 080, em Colatina Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O motorista de uma carreta perdeu o controle ao tentar desviar de uma árvore caída na ES 080 e bateu em um barranco às margens da rodovia em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na madrugada desta quarta-feira (21). Ele e a esposa ficaram feridos e foram socorridos para um pronto-socorro na região, segundo a Polícia Militar.

A PM informou que o condutor da carteta disse aos policiais que se deparou com uma árvore caída no asfalto e, ao desviar dela, como a pista estava molhada, perdeu o controle da direção do veículo e atingiu um barrando às margens da ES 080. Um bloco de pedra que estava na carroceria tombou no acostamento da rodovia. O acidente aconteceu por volta de 2h da madrugada desta quarta-feira.