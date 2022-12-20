Empresário recém-casado tem apartamento invadido e furtado em Colatina

Um empresário de Colatina, no Noroeste do Estado, teve o apartamento invadido e furtado na madrugada desta terça-feira (20), no bairro Fazenda Vitali, no município. A vítima é recém-casada e viajava com esposa quando o crime ocorreu. Os pertences furtados tinham sido comprados recentemente pelo casal.
De acordo com a Polícia Militar, foram levados computadores, um notebook, eletrodomésticos, roupas, utensílios domésticos, bebidas, comidas, e várias joias da família. O casal morava no apartamento há apenas seis meses. O local ficou todo revirado após o crime.
A PM informou que a pericia foi acionada no local. A reportagem procurou a Polícia Civil, assim que houver retorno o texto será atualizado.