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Prejuízo

Empresário recém-casado tem apartamento invadido e furtado em Colatina

A vítima viajava com esposa quando o crime ocorreu. Pertences furtados haviam sido comprados recentemente pelo casal

Publicado em 20 de Dezembro de 2022 às 20:29

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

20 dez 2022 às 20:29
Um empresário de Colatina, no Noroeste do Estado, teve o apartamento invadido e furtado na madrugada desta terça-feira (20), no bairro Fazenda Vitali, no município. A vítima é recém-casada e viajava com esposa quando o crime ocorreu. Os pertences furtados tinham sido comprados recentemente pelo casal.
De acordo com a Polícia Militar, foram levados computadores, um notebook, eletrodomésticos, roupas, utensílios domésticos, bebidas, comidas, e várias joias da família. O casal morava no apartamento há apenas seis meses. O local ficou todo revirado após o crime.
A PM informou que a pericia foi acionada no local. A reportagem procurou a Polícia Civil, assim que houver retorno o texto será atualizado.

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