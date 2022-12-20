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Abordado em Viana

Jovem briga com a mãe, sai com o carro dela e acaba detido por furto no ES

Discussão teria acontecido em novembro, quando a ocorrência foi registrada; homem de 20 anos foi parado pela PRF nesta terça-feira (20), no posto da corporação

Publicado em 20 de Dezembro de 2022 às 17:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 dez 2022 às 17:29
Discussão teria acontecido em novembro, quando ocorrência foi registrada; jovem de 20 anos foi para pela polícia nesta terça-feira (20), em Viana
O jovem foi abordado no posto da PRF, em Viana e o Fiat Palio estava com restrição de furto Crédito: Divulgação | PRF
Um homem de 20 anos foi parar na delegacia após ser abordado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Viana, e descobrir que a mãe tinha registrado que o carro que ele dirigia havia sido furtado dela.
O caso aconteceu na tarde desta terça-feira (20). Segundo a corporação, os agentes faziam uma fiscalização no município quando abordaram um Fiat Palio cinza. Ao verificarem no sistema, constataram uma restrição de furto, registrada no dia 12 de novembro deste ano.
Aos policiais, o jovem alegou que, há cerca de um mês, brigou com a mãe, pegou o carro dela em Cariacica e saiu de casa. Desde então, não voltou mais.
Jovem briga com a mãe, sai com o carro dela e acaba detido por furto no ES
Segundo a PRF, a mãe registrou a ocorrência em uma delegacia da cidade. O jovem e o veículo foram encaminhados à Polícia Civil.
A corporação informou que o rapaz "foi ouvido e liberado após a autoridade policial entender que não havia materialidade para autuação em flagrante".

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