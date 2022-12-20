O caso aconteceu na tarde desta terça-feira (20). Segundo a corporação, os agentes faziam uma fiscalização no município quando abordaram um Fiat Palio cinza. Ao verificarem no sistema, constataram uma restrição de furto, registrada no dia 12 de novembro deste ano.
Aos policiais, o jovem alegou que, há cerca de um mês, brigou com a mãe, pegou o carro dela em Cariacica e saiu de casa. Desde então, não voltou mais.
Jovem briga com a mãe, sai com o carro dela e acaba detido por furto no ES
Segundo a PRF, a mãe registrou a ocorrência em uma delegacia da cidade. O jovem e o veículo foram encaminhados à Polícia Civil.
A corporação informou que o rapaz "foi ouvido e liberado após a autoridade policial entender que não havia materialidade para autuação em flagrante".