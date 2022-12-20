Jovem briga com a mãe, sai com o carro dela e acaba detido por furto no ES

O jovem foi abordado no posto da PRF, em Viana e o Fiat Palio estava com restrição de furto

O caso aconteceu na tarde desta terça-feira (20). Segundo a corporação, os agentes faziam uma fiscalização no município quando abordaram um Fiat Palio cinza. Ao verificarem no sistema, constataram uma restrição de furto, registrada no dia 12 de novembro deste ano.