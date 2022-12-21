Incêndio atinge galpão da Viação Itapemirim em Cachoeiro; veja vídeo

Um incêndio atingiu um galpão da Viação Itapemirim, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, por volta de 9h desta quarta-feira (21). Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada para combater as chamas. A fumaça causada pelo fogo no local foi vista de diversos bairros da cidade e chamou atenção da população. Não há informações sobre feridos.
A causa do incêndio não foi informada pelo Corpo de Bombeiros e, por volta de 11h, a fumaça já não era mais vista no galpão. No momento em que a ocorrência estava em andamento, imagens feitas por internautas mostram a grande quantidade de fumaça e as chamas ainda dentro de um dos galpões.
A reportagem tenta contato com a Viação Itapemirim para saber mais informações sobre o incêndio e os danos causados no local. Assim que houver um posicionamento da empresa, este texto será atualizado.