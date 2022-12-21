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Muita fumaça

Incêndio atinge galpão da Viação Itapemirim em Cachoeiro; veja vídeo

Chamas atingiram o local na manhã desta quarta-feira (21) e Bombeiros foram acionados para o local; moradores registraram imagens do fogo e fumaça no galpão

Publicado em 21 de Dezembro de 2022 às 11:36

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

21 dez 2022 às 11:36
Um incêndio atingiu um galpão da Viação Itapemirim, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, por volta de 9h desta quarta-feira (21). Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada para combater as chamas. A fumaça causada pelo fogo no local foi vista de diversos bairros da cidade e chamou atenção da população. Não há informações sobre feridos.
Incêndio atinge galpão da Viação Itapemirim em Cachoeiro
Incêndio atinge galpão da Viação Itapemirim em Cachoeiro Crédito: Montagem| A Gazeta
A causa do incêndio não foi informada pelo Corpo de Bombeiros e, por volta de 11h, a fumaça já não era mais vista no galpão. No momento em que a ocorrência estava em andamento, imagens feitas por internautas mostram a grande quantidade de fumaça e as chamas ainda dentro de um dos galpões.
A reportagem tenta contato com a Viação Itapemirim para saber mais informações sobre o incêndio e os danos causados no local. Assim que houver um posicionamento da empresa, este texto será atualizado.

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