Viação Itapemirim tem novo administrador judicial

Em meio a uma série de polêmicas envolvendo o processo de recuperação judicial da companhia, a Viação Itapemirim , assim como os demais negócios do grupo, tem um novo administrador judicial.

A nomeação de Eduardo Abrahão, da consultoria Transconsult, como novo gestor judicial da empresa, ocorreu em assembleia realizada na última quarta-feira (18), após credores do grupo Itapemirim decidirem afastar a atual diretoria, inclusive o presidente Sidnei Piva.

Viação Itapemirim teve todas as linhas de ônibus suspensas em abril Crédito: Viação Itapemirim (Divulgação)

Segundo informações do portal Diário do Transporte , durante a assembleia, Abrahão prometeu apresentar em 45 dias um relatório completo sobre a real situação do Grupo Itapemirim. O executivo também falou de sua experiência na área de transporte rodoviário, em que atua há mais de 30 anos, e, anteriormente, passou por empresas como a própria Itapemirim/Kaissara, entre outras gigantes do setor.

Em nota, o empresário Sidnei Piva e os demais membros da diretoria do Grupo Itapemirim informaram que “acatam a decisão da Assembleia Geral de Credores, desta quarta-feira, (18/05), mas, com resiliência, usarão todos os recursos legalmente disponíveis em todas as instâncias da Justiça.”

A troca não significa que a empresa faliu ou foi novamente vendida. A missão do novo gestor é justamente tentar impedir que isso aconteça. Ao jornal Valor Econômico , Bruno Valladão, advogado de um grupo de bondholders (credores), disse que caberá a Abrahão reestabelecer as atividades da empresa, mas que, ao mesmo tempo, ele fará ‘um diagnóstico do estado financeiro atual da empresa para que os credores e a Itapemirim consigam adequar o plano de recuperação à realidade do grupo”.

DESAFIOS

Essa foi somente a mais recente das controvérsias envolvendo o grupo. Credores tentavam retirar Piva da presidência desde meados de 2021, apontando desvio de recursos dos cofres da empresa para a criação da Itapemirim Transportes Aéreos (ITA), que teve as operações paralisadas apenas seis meses após o início do negócio.