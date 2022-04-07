Justiça condena Itapemirim por reter R$ 1,3 milhão em tarifas de embarque

Itapemirim Transportes Aéreos (ITA) continuam vindo à tona. A empresa do mais de R$ 1,28 milhão em tarifas de embarque para a RIOGaleão, empresa que administra o Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, no Quase quatro meses após a paralisação de suas atividades, problemas envolvendo acontinuam vindo à tona. A empresa do grupo Itapemirim foi condenada pela Justiça paulista a repassarem tarifas de embarque para a RIOGaleão, empresa que administra o Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, no Rio de Janeiro

De acordo com as informações da 28ª Vara da Justiça , a ITA recebeu o pagamento feito pelos passageiros, mas não fez a transferência para a concessionária. Com a decisão, o valor a ser repassado à administradora do aeroporto será acrescido ainda de correção monetária e juros de 1% ao mês. A companhia aérea pode recorrer da decisão.

Avião da Itapemirim (ITA Transportes Aéreos) Crédito: Gustavo Aguiar via Wikimedia Commons

R$1.287.414,36 (um milhão, duzentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e quatorze reais e trinta e seis centavos), atualizado monetariamente pelos índices da Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça de A sentença é assinada pela juíza Flavia Poyares Miranda, que determinou “o repasse das tarifas de embarque que foram retidas, no total de(um milhão, duzentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e quatorze reais e trinta e seis centavos), atualizado monetariamente pelos índices da Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo , desde o ajuizamento da ação, e com a incidência de juros legais, desde a citação, na ordem de 1%, ao mês.”

A juíza também determinou o arresto, isto é, o bloqueio de bens para assegurar o pagamento da dívida. Não foi informado se há saldo nas contas.

OUTRO LADO

O grupo Itapemirim, assim como a RIOGaleão, foram procurados pela reportagem, via e-mail, mas não se posicionaram até a conclusão deste texto, que será atualizado se houver retorno.

ENTENDA O CASO

A ITA já surgiu em num momento conturbado, em meio à crise sem precedentes no setor aéreo em função da pandemia e, mais grave ainda, ao processo de recuperação judicial enfrentado pela Viação Itapemirim, principal negócio do grupo.