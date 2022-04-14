O endereço, quando buscado no Google Maps, é um prédio simples da quadra QNF 9, que agrega uma série de negócios, muitos deles inativos. É dentro da sala número 111 que a empresa, que tem como sócia-administradora Areta Honda Baufaker, estaria localizada.

Área em que empresa que supostamente adquiriu a ITA fica localizada em Brasília Crédito: Google Maps/Reprodução

A Baufaker Consulting, que tem nome fantasia BCBANK, presta atividades de consultoria em gestão empresarial, segundo as informações ligadas ao CNPJ do empreendimento que constam no registro da Receita Federal . Além disso, realiza comércio de equipamentos e suprimentos de informática, atividades de cobrança, entre outras funções.

A reportagem tentou contato com a empresa, via e-mail, ligação telefônica e mensagens, mas não teve retorno. A Baufaker não tem site próprio ou página nas redes sociais. Tampouco foi possível localizar a sócia do empreendimento.

Grupo Itapemirim também foi acionado, via e-mail e telefone, mas não se manifestou sobre a venda da companhia aérea.

Ita, aérea da Itapemirim, é vendida para empresa com sede em coworking Crédito: Receita Federal/Reprodução

A venda da ITA à Baufaker foi anunciada no dia 12 em comunicado assinado pelo presidente da aérea, Adalberto Bogsan. Em texto enviado aos colaboradores da companhia, o executivo afirma que, "após concretizar o negócio, o novo acionista concentra esforços na capitalização da empresa, na reorganização e manutenção do grupo de colaboradores e executivos.”

O valor da transação não foi informado. O acordo contempla a aquisição e manutenção do leasing de cinco aeronaves A320CEO, retomada de reuniões com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e negociações com credores para o pagamento de dívidas, como salários, arrendamentos, taxas aeroportuárias, reembolso de passageiros e outros.

Comunicado enviado aos funcionários da ITA Crédito: Reprodução

A empresa aérea havia iniciado as operações apenas seis meses antes da paralisação das atividades, mas no curto período de atuação, foi alvo de uma série de reclamações envolvendo atraso em pagamento de salários e cancelamento de voos, inclusive antes do voo inaugural, sob a justificativa de readequação da malha.

Avião da ITA, a Itapemirim Transportes Aéreos Crédito: Gustavo Aguiar via Wikimedia Commons

A ITA já surgiu em num momento conturbado, em meio à crise sem precedentes no setor aéreo em função da pandemia e, mais grave ainda, ao processo de recuperação judicial enfrentado pela Viação Itapemirim, principal negócio do grupo.

O MPSP foi procurado pela reportagem, que questionou a respeito da legalidade da suposta venda da ITA à Baufaker Consulting, mas até a conclusão deste texto, o órgão não havia se manifestado.