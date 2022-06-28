Radares da ES 164 são encontrados derrubados

Radares da ES 164, no Sul do Estado, estão danificados Crédito: Bruna Hemerly

Diversos radares da ES 164, rodovia que liga Cachoerio de Itapemirim Vargem Alta , no Sul do Espírito Santo, foram encontrados derrubados nesta segunda-feira (27). Os postes, onde são fixados as câmeras, estavam no chão em pontos do trecho da serra de Soturno. O trajeto é conhecido por graves acidentes.

TV Gazeta Sul, que os radares seriam recolhidos. Apesar de caídos no chão, os equipamentos de câmeras, que ficam dentro dos radares não estavam danificadas, apenas os pilares estavam prejudicados. Foi o que explicou um técnico, que presta serviço para o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES) , que esteve durante a tarde no local. Ele não gravou entrevista, mas disse à repórter Bruna Hemerly, da, que os radares seriam recolhidos.

O motivo recolhimento, explicou o profissional do DER, seria para evitar furtos dos equipamentos. O crime já teria sido registrado pelo órgão, há cerca de um mês, após outros radares serem derrubados na rodovia.

Na opinião do caminhoneiro Franciano Gomes Bindelli, que passa sempre pela rodovia, o problema vai além de fiscalização eletrônica. Para ele, os motoristas precisam redobrar a atenção no trecho e dirigir com responsabilidade. "Para descer com segurança, é preciso descer devagar, colocar marcha compatível com o trecho. Enquanto os motoristas não se conscientizarem, vai continuar morrendo pessoas inocentes", disse o motorista.

O QUE DIZ O DER-ES

Em nota, o DER-ES comunicou que possui sete equipamentos instalados na rodovia ES-164, no trecho que liga Cachoeiro de Itapemirim a Vargem Alta. “Com exceção dos 3 equipamentos vandalizados MEVD-217 km 349,2, MEVD-218 km 348,6 e MEVD-098 km 342,9 todos os demais equipamentos encontram-se em operação”, disse.

No mais, explicou que o “consórcio responsável pela operação dos equipamentos já foi acionado e tomará as medidas cabíveis para restabelecer a operação dos equipamentos vandalizados”.

De acordo com o departamento, o estado em que estão os equipamentos configura-se como situação de vandalismo, “já que não houve acidente no local que justificassem os danos, além de terem ocorrido em mais de um aparelho". O consórcio responsável pelos equipamentos registrou boletim de ocorrência.

A lista com a relação de todos os equipamentos de fiscalização eletrônica, conforme divulgou o DER, pode ser encontrado no site

FISCALIZAÇÃO

Procurada pela reportagem, a Polícia Militar informou que realiza fiscalizações de trânsito diariamente em todas as rodovias estaduais do Estado. “No entanto, a polícia lembra que por mais que a atividade seja desenvolvida, não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo e, por isso, ressalta que os condutores devem ter consciência de suas ações para não colocar em perigo a própria vida e as de outros”, expressou.

Por fim, a polícia destaca que a colaboração da população é muito importante “para que, em casos de flagrante de alguma irregularidade no trânsito, uma viatura pode ser acionada via Ciodes (190). Todo detalhe é bem-vindo, como altura da rodovia, características do veículo, assim como modelo e placa”.

Sobre a investigação do ato de vandalismo, a Polícia Civil também foi acionada, porém, não deu retorno da demanda.

Radares da ES 164 são encontrados danificados no Sul do ES