Cidades do Sul do ES registram aumento de assassinatos em 2022

O número de assassinatos aumentou em algumas cidades no Sul do Espírito Santo de janeiro a junho aumentou em 2022 na comparação com o mesmo período de 2021. Em Cachoeiro de Itapemirim , 15 pessoas foram mortas nos seis primeiros meses deste ano, cinco homicídios a mais que os registrados no ano passado, quando 10 pessoas foram assassinadas. Os dados são da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp).

Viaturas do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil do ES Crédito: Carlos Alberto Silva

VEJA OS DADOS

Onde assassinatos aumentaram

Cachoeiro de Itapemirim: 10 homicídios em 2021 e 15 em 2022;



Iúna: 1 homicídio em 2021 e 7 em 2022;



Piúma: 2 homicídios em 2021 e 4 em 2022;



Itapemirim: 4 homicídios em 2021 e 5 em 2022;



Rio Novo do Sul: 1 homicídio em 2021 e 2 em 2022;



Dores do Rio Preto: nenhum homicídio em 2021 e 1 em 2022;



Conceição do Castelo: nenhum homicídio em 2021 e 1 em 2022.

Onde homicídios diminuíram

Guaçuí: 3 homicídios em 2021 e 1 em 2022;



São José do Calçado: 1 homicídio em 2021 e nenhum em 2022;



Mimoso do Sul: 4 homicídios em 2021 e 2 em 2022;



Atílio Vivácqua: 2 homicídios em 2021 e 1 em 2022;



Marataízes: 6 homicídios em 2021 e 4 em 2022;



Presidente Kennedy: 3 homicídios em 2021 e 1 em 2022;



Anchieta: 9 homicídios em 2021 e nenhum em 2022;



Alfredo Chaves: 1 homicídio em 2021 e nenhum em 2022;



Ibatiba: 8 homicídios em 2021 e 3 em 2022;



Irupi: 2 homicídios em 2021 e 1 em 2022;



Ibitirama: 6 homicídios em 2021 e nenhum em 2022.



Cidades onde dados não mudaram

Vargem Alta: 1 homicídios em 2021 e 1 em 2022;



Castelo: 2 homicídios em 2021 e 2 em 2022.

Oito cidades não registraram assassinatos no período de janeiro a junho de 2021 e 2022. São elas: Bom Jesus do Norte, Alegre, Divino de São Lourenço, Jerônimo Monteiro, Apiacá, Muqui, Iconha e Muniz

AUMENTO DE CASOS EM CACHOEIRO

Em entrevista à TV Gazeta Sul, o delegado Felipe Vivas explica o aumento do número de assassinatos no primeiro semestre deste ano na comparação com o período do ano anterior. “O que a gente tem que considerar é que 2021 foi o melhor ano de Cachoeiro de Itapemirim em toda a série histórica. A gente registrou, no final do ano, 26 homicídios, é um número muito difícil de alcançar”, disse.

De acordo com Vivas, 2020 foi um ano que esteve na média, mas com redução, assim como 2019. “Quando comparamos 2022 a 2021, é uma situação meio que inglória, é difícil perseguir esse número. Mas quando você compara a 2020, se comparar 2022 a 2020, estaríamos com redução”, afirmou.

O delegado Felipe Vivas confirmou o aumento de números de casos de homicídios em Cachoeiro Crédito: Carlos Barros

No primeiro semestre de 2020, foram registrados 18 casos de homicídios, contra 15 neste ano. O delegado disse que, dos casos de 2022, oito ainda estão sendo investigados e sete já tiveram inquéritos concluídos. “Antes, havia uma predominância de homicídios ligados ao tráfico de drogas, mas passou a ter mais homicídios relacionados a relações interpessoais, relações de proximidade, vingança”, explicou Felipe Vivas.