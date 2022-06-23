Preso homem que furtou moto em estacionamento de supermercado em Cachoeiro

A Polícia Civil identificou e prendeu o homem flagrado por câmeras de monitoramento furtando uma moto no estacionamento de um supermercado no bairro Santo Antônio, em Cachoeiro de Itapemirim, no dia 9 de maio. Segundo a corporação, trata-se de um jovem de 20 anos, que tem passagens por furto no município e em Marataízes, Iconha e Itapemirim. A prisão ocorreu no último dia 9, exatamente um mês após o crime.
Segundo a corporação, uma equipe de investigação da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Cachoeiro de Itapemirim conseguiu identificar o suspeito uma semana após o crime após análise das imagens de videomonitoramento e de diligências.
De acordo com a Polícia Civil, o homem tem várias passagens por furto em Cachoeiro, Marataízes, Iconha e Itapemirim. “Ele foi preso no dia 9 deste mês, em cumprimento de mandado judicial da Comarca de Itapemirim e, desde então, se encontra preso no Centro de Detenção Provisória da cidade de Marataízes.
O homem de 20 anos foi indiciado por crimes de furtos, por meio de inquérito policial. A polícia não informou detalhes sobre a prisão.
A corporação informou que o suspeito confessou furtos de várias motos. Em relação à moto furtada no estacionamento do supermercado de Cachoeiro, a Polícia Civil disse que ela não foi recuperada. O suspeito alegou em depoimento que abandonou o veículo em uma estrada de Marataízes, e as investigações continuam para localizá-lo.