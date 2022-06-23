Preso homem que furtou moto em estacionamento de supermercado em Cachoeiro

Segundo a corporação, uma equipe de investigação da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Cachoeiro de Itapemirim conseguiu identificar o suspeito uma semana após o crime após análise das imagens de videomonitoramento e de diligências.

De acordo com a Polícia Civil, o homem tem várias passagens por furto em Cachoeiro, Marataízes, Iconha e Itapemirim. “Ele foi preso no dia 9 deste mês, em cumprimento de mandado judicial da Comarca de Itapemirim e, desde então, se encontra preso no Centro de Detenção Provisória da cidade de Marataízes.

A moto foi furtada em estacionamento de supermercado de Cachoeiro no dia 9 de maio Crédito: Imagem de videomonitoramento

O homem de 20 anos foi indiciado por crimes de furtos, por meio de inquérito policial. A polícia não informou detalhes sobre a prisão.