Homem é detido por cortar tornozeleira eletrônica em Cachoeiro

Um homem de 42 anos foi detido na tarde desta quinta-feira (23), no bairro Guandu, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado , após cortar a tornozeleira eletrônica. Segundo a Guarda Civil Municipal, ele estaria envolvido em roubos a comércios na cidade e estava usando o equipamento de monitoramento após ser preso com uma submetralhadora artesanal no pátio da corporação.

O homem cortou a tornozeleira eletrônica e deixou em casa Crédito: Divulgação \ GCM

De acordo com o Boletim Unificado (BU) registrado pela Guarda Municipal, a corporação recebeu uma denúncia informando que havia um indivíduo sem a tornozeleira eletrônica e que ele poderia estar descumprindo uma medida judicial.

Agentes da Guarda realizaram patrulhamento preventivo nas proximidades do local e localizaram o suspeito. Eles questionaram por que o homem estava sem a tornozeleira eletrônica e ele respondeu que havia cortado o objeto e que o equipamento de monitoramento estava em sua residência.

Os agentes foram até o local onde o homem morava, no bairro Praça da Bandeira, e localizou a tornozeleira, confirmando que ela estava cortada. A Guarda informou que o indivíduo estava envolvido em vários roubos a estabelecimentos comerciais no município, além de ser suspeito de participar de um confronto com a corporação em um assalto a uma loja na cidade.

A Guarda Municipal conduziu o homem foi conduzido, com a tornozeleira danificada, à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse, em nota, que o conduzido assinou um termo circunstanciado (TC) por dano ao equipamento e foi liberado, após assumir o compromisso de comparecer em juízo.

A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que identificou a violação do equipamento e o caso foi comunicado ao Poder Judiciário para as devidas providências. O homem deu entrada no sistema prisional no dia 17 de abril de 2022, "pelo artigo 14 da Lei 10.826/03 (porte de arma de fogo), quando foi concedida liberdade provisória com monitoramento eletrônico em audiência de custódia".

Em relação ao fato de o homem ter cortado a tornozeleira, a Sejus destacou que "com a violação, a Central de Monitoramento entrou em contato com o monitorado a fim de verificar o ocorrido, mas sem sucesso".