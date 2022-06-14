Homem é morto no meio de rua em Cachoeiro de Itapemirim

Homem é morto no meio de rua em Cachoeiro Crédito: Montagem| A Gazeta

Um homem de 35 anos foi morto a tiros no meio de uma rua, no bairro Amarelo, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo , na noite desta segunda-feira (13). A vítima, segundo a Polícia Militar, é Felipe Garcia Martins. Ele estava em uma lanchonete na companhia de amigos, quando foi chamado do lado de fora do estabelecimento e acabou assassinado a tiros.

Segundo a polícia, quando chegaram ao local, a vítima estava caída, próximo a uma lanchonete e ferida por disparos de arma de fogo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) , foi acionado, mas conformou a morte.

No local, um jovem, de 22 anos, disse à Polícia Militar que estava na companhia da vítima e outros dois homens, lanchando, quando um suspeito de moto chamou Felipe para falar algo. Em seguida, vieram mais dois suspeitos a pé e foram na direção da vítima.

Ainda segundo a Polícia Militar , durante o apoio à ocorrência de assassinato, os militares receberam informação que a vítima tinha envolvido com tráfico de drogas e que os suspeitos do crime estariam a caminho de sua casa para pegar a droga escondida.

Na casa da vítima, a polícia apreendeu 153 pinos de cocaína, cinco porções de cocaína, materiais para embalar drogas e uma balança de precisão.

Na casa da vítima, Polícia Militar encontrou drogas Crédito: Divulgação/ Polícia Militar

INVESTIGAÇÃO

Sobre o crime, a Polícia Civil disse, por meio de nota, que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.