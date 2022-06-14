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Violência

Homem é morto no meio de rua em Cachoeiro de Itapemirim

Felipe Garcia Martins estava em uma lanchonete na companhia de amigos, quando foi chamado do lado de fora do estabelecimento e acabou assassinado

Publicado em 14 de Junho de 2022 às 13:17

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

14 jun 2022 às 13:17
Homem é morto no meio de rua em Cachoeiro
Homem é morto no meio de rua em Cachoeiro Crédito: Montagem| A Gazeta
Um homem de 35 anos foi morto a tiros no meio de uma rua, no bairro Amarelo, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite desta segunda-feira (13). A vítima, segundo a Polícia Militar, é Felipe Garcia Martins. Ele estava em uma lanchonete na companhia de amigos, quando foi chamado do lado de fora do estabelecimento e acabou assassinado a tiros.
Segundo a polícia, quando chegaram ao local, a vítima estava caída, próximo a uma lanchonete e ferida por disparos de arma de fogo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionado, mas conformou a morte.
No local, um jovem, de 22 anos, disse à Polícia Militar que estava na companhia da vítima e outros dois homens, lanchando, quando um suspeito de moto chamou Felipe para falar algo. Em seguida, vieram mais dois suspeitos a pé e foram na direção da vítima.
Ainda segundo a Polícia Militar, durante o apoio à ocorrência de assassinato, os militares receberam informação que a vítima tinha envolvido com tráfico de drogas e que os suspeitos do crime estariam a caminho de sua casa para pegar a droga escondida.
Na casa da vítima, a polícia apreendeu 153 pinos de cocaína, cinco porções de cocaína, materiais para embalar drogas e uma balança de precisão.
Na casa da vítima, polícia militar encontrou drogas
Na casa da vítima, Polícia Militar encontrou drogas Crédito: Divulgação/ Polícia Militar

INVESTIGAÇÃO

Sobre o crime, a Polícia Civil disse, por meio de nota, que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Quanto às drogas apreendidas, informou que serão encaminhadas para o Laboratório de Química Legal para serem analisadas e, posteriormente, incineradas.

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