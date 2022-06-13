Morte de DJ Thiago Crei no ES completa 1 mês; ninguém foi preso pelo crime

Thiago Crei foi encontrado morto em terreno baldio de Vila Velha, no dia 10 de maio Crédito: Reprodução/Rede social

A corporação explicou que a investigação está a cargo da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, que está realizando diligências e oitivas de testemunhas, para esclarecer os fatos com precisão.

Destacou também não ter havido prisões sobre o caso e que outras informações não serão passadas, por enquanto, para não interferir na apuração do fato. “Todas as medidas legais foram adotadas e estão tramitando dentro do prazo legal”, salientou.

“A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado”, informou a Polícia Civil.

DJ Thiago Crei é encontrado morto com R$ 1 mil nos bolsos em Vila Velha Crédito: Reprodução/Instagram

O CASO

Thiago Crei foi encontrado morto em um terreno baldio do bairro Ataíde, em Vila Velha, na manhã de 10 de maio. As análises feitas na época dão conta de que o DJ foi assassinado com várias facadas.

O corpo de Thiago estava em uma área com poucas casas, mas frequentado por moradores do bairro que praticam esportes. Ele foi encontrado, inclusive, por uma mulher que estava caminhando pela região, por volta das 6h.

DJ Thiago Crei foi encontrado morto em terreno baldio de Vila Velha Crédito: Reprodução/Rede social