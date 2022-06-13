Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vila Velha

Morte de DJ Thiago Crei no ES completa 1 mês; ninguém foi preso pelo crime

O caso completou um mês no último dia 10 de junho e segue sob investigação pela Polícia Civil, que realiza diligências e oitivas para compreender o ocorrido

Publicado em 13 de Junho de 2022 às 11:46

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

13 jun 2022 às 11:46
Thiago Crei foi encontrado morto em terreno baldio de Vila Velha
Thiago Crei foi encontrado morto em terreno baldio de Vila Velha, no dia 10 de maio  Crédito: Reprodução/Rede social
A morte do DJ Thiago Crei, de 28 anos, completou um mês na última quinta-feira (10) e, até o momento, nenhum suspeito foi preso. Segundo informações da Polícia Civil, o caso segue sob investigação e testemunhas ainda estão sendo ouvidas.
A corporação explicou que a investigação está a cargo da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, que está realizando diligências e oitivas de testemunhas, para esclarecer os fatos com precisão.
Destacou também não ter havido prisões sobre o caso e que outras informações não serão passadas, por enquanto, para não interferir na apuração do fato. “Todas as medidas legais foram adotadas e estão tramitando dentro do prazo legal”, salientou.
“A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado”, informou a Polícia Civil.
DJ Thiago Crei é encontrado morto com R$ 1 mil nos bolsos em Vila Velha
DJ Thiago Crei é encontrado morto com R$ 1 mil nos bolsos em Vila Velha Crédito: Reprodução/Instagram

O CASO

Thiago Crei foi encontrado morto em um terreno baldio do bairro Ataíde, em Vila Velha, na manhã de 10 de maio. As análises feitas na época dão conta de que o DJ foi assassinado com várias facadas. 
O corpo de Thiago estava em uma área com poucas casas, mas frequentado por moradores do bairro que praticam esportes. Ele foi encontrado, inclusive, por uma mulher que estava caminhando pela região, por volta das 6h.
Já o carro do jovem foi encontrado pela polícia em Vila Velha no dia seguinte ao crime. Segundo familiares do artista, o veículo passou por uma perícia e já foi devolvido à família.
DJ Thiago Crei foi encontrado morto em terreno baldio de Vila Velha
DJ Thiago Crei foi encontrado morto em terreno baldio de Vila Velha Crédito: Reprodução/Rede social
Morte de DJ Thiago Crei no ES completa 1 mês - ninguém foi preso pelo crime

Veja Também

Morte em Vila Velha: carro do DJ Thiago Crei é encontrado e periciado

Irmã de DJ Thiago Crei diz que fotos dele morto foram divulgadas na internet

DJ Thiago Crei é enterrado em Cachoeiro de Itapemirim

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Polícia Civil Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Nova degutação na fábrica da Garoto, em Vila Velha
Garoto lança experiência de degustação de chocolate e café na fábrica em Vila Velha
Maratona de Vitória
Maratona de Vitória já soma mais de 4 mil inscritos
Shakira nega que descobriu traição de Piqué por conta de geleia
Quais músicas Shakira vai cantar em Copacabana? Veja possível setlist do show

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados